以軍血腥巷戰加沙北　空襲＋坦克炮擊如雨下　數十傷93人伏屍街頭

以色列軍隊持續加強進攻加沙，在拉法佔據一些地區，並加強對北部城市傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）的攻勢。鄰近的傑巴利耶難民營數度遭炮擊。當地民防人員稱，過去24小時發現93具遺體。當地人透露以軍正蓄意摧毀住宅區、市場、商店、餐館等平民設施。



半島電視台（Al Jazeera）5月17日報道，哈馬斯稱，其武裝分子正在傑巴利耶與３以軍進行巷戰，這是自以軍重返該地區以來最激烈的戰鬥。

巴勒斯坦民防部門表示，24小時內從傑巴利耶的街道和小巷中發現至少93具屍體，瓦礫堆下還有更多遺體，而某些地方礙於以軍猛烈轟炸，民防單位根本無法到達。

路透社5月17日引述當地居民Ayman Rajab稱，以色列地面部隊已推到傑巴利耶市中心，以方的推土機正在拆除其前進道路上的房屋和商店。

2024年5月14日，在以色列軍方呼籲居民撤離，當地的巴勒斯坦人紛紛逃離傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）。（Reuters）

傑巴利耶一名居民通過通訊應用程式回應路透社說：「今天是最艱難的一天，以軍的轟炸、空襲和坦克炮擊幾乎不斷，」他說，據他們所知，有數十人及武裝分子被殺和受傷，但沒有救護車可進入該區。

聯合國人道主義辦公室事務協調廳發言人萊爾克（Jens Laerke）表示，人們感到害怕並試圖逃離當地，大多數人都按照命令向北方海岸移動，惟他們根本沒有安全路線或目的地。