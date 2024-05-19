日本秋田縣兩警遭熊襲重傷　擴大禁止入山範圍

日本兩名警察5月18日在秋田縣鹿角市山林一處遭熊襲重傷。他當時正在搜索一度報稱失蹤的一男一女，並在發現一具男性遺體後遭熊襲擊。市政府宣布擴大管制入山範圍，禁止一般民眾入山。



日本放送協會（NHK）稱，一度失蹤的女子19日上午自行落山期間遇上警察，已獲得警方保護。

這宗熊「襲警」事件發生在18日下午1時左右，分別20多歲及40多歲男性員警較早時接獲通報有男子倒臥在秋田縣鹿角市十和田大湯地區山林一處。兩人正在搬運他的遺體時遭熊襲擊，頭部和手臂嚴重受傷。

警察和消防部門因兩名警員受襲，為安全計暫停人員工作。他們在19日下午再度前往現場，並決定恢復調查工作。

事發地點位於十和田湖南側，是一處鄰近青森縣交界處的山林。當地從15日起傳出有64歲男性失聯，18日又傳出68歲女性也因為入山採山菜失聯，警消人員從18日中午起展開搜索。

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雖然兩名遇熊襲的員警在搜索時發現一具男性遺體，但目前還無法確認是否就是失聯的64歲男性。

秋田縣政府18日晚與包括警方等部門舉行緊急應變會議。縣府報告，鹿角市政府已擴大管制入山範圍，連同這次熊襲警的山林在內，禁止民眾進入。

秋田縣知事佐竹敬久稱，由於還有其他外來人士入山，須呼籲大家注意。當局將跟中央政府商議，盡快提出對策。

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由於日本不少地方都有「熊出沒注意」的報告，不斷有民眾前往登山用品店選購防熊用品，連不是準備前往登山的民眾也前往登山用品店添購。

店東稱，熊鈴是最簡單的備用品。「鈴鐺愈大，聲響就愈大，傳更遠，野熊應該也會聽到。」他稱比較多人買的是防熊噴霧。「像這罐設計上就是裝護套裏帶在身上，很簡單直接，一拿出來便可使用。噴霧中的辣椒成分可以噴到7、8米甚至10米遠，熊的眼睛鼻子嘴巴黏膜沾上的話，會因為疼痛就會跑，所以一遇到熊務必朝牠臉部噴。」

電視台主播也在新聞報導後表示，專家學者提醒，萬一真的遇到熊，務必冷靜，不要與牠視線相接，不要驚慌大叫，避免激怒牠。人們倘在第一時間真的無法逃離，身體壓低伏地，雙手護住頸部動脈血管，也是在緊急情況下的保命方法。

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