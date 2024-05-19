王毅與塔吉克外長展開會談

中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問塔吉克，5月18日於杜尚別會見塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）後，19日與塔吉克外長穆赫里丁（Sirojiddin Muhriddin）開會。



王毅與拉赫蒙會面時，首先轉達習近平主席對拉赫蒙的親切問候和良好祝願。王毅說，中國和塔吉克斯坦山水相連，培育了深厚傳統友誼，雙方始終相互尊重、平等相待，在關鍵時刻相互支持、伸出援手。去年5月，總統先生赴華出席中國—中亞峰會並對中國進行國事訪問，兩國元首共同宣佈構建世代友好、休戚與共、互利共贏的中塔命運共同體，為雙邊關係發展明確了奮鬥目標，向兩國人民和世界發出了積極訊號。中方將繼續堅定支持塔方走符合本國國情發展道路，堅決反對外部勢力干涉塔內政。無論國際風雲如何變幻，中國將永遠是塔吉克斯坦值得信賴的朋友和夥伴。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）2024年5月18日在杜尚別會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部網站）

拉赫蒙請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候。拉赫蒙說，他去年訪華期間同習近平主席就兩國合作深入交換意見，達成一系列共識。在雙方共同努力下，這些共識正得到落實，各領域合作取得重要成果。推進對華關係是塔吉克斯坦外交政策的優先方向。塔方堅持一個中國原則堅定不移，認為台灣是中國不可分割的一部分。希望同中方密切高層交往，加強經貿、能源、礦產、交通、農業、綠色工業、人工智能等領域合作，共同打擊「三股勢力」，不斷拓展和強化塔中全面戰略夥伴關係。中國在國際地區事務中發揮着重要作用，塔方願同中方在多邊平台密切協調、相互支持。

塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon）2024年5月18日在杜尚別會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部網站）

王毅表示，中方積極支持總統先生提出的能源、交通、農業、工業化四大發展戰略，重視塔方合作需求，致力於拓展新興產業合作，幫助塔方提升經濟發展水平。願同塔方深化安全合作，堅決打擊一切形式的恐怖主義。雙方可加強在聯合國、上海合作組織、中國—中亞機制中的合作，維護好兩國和發展中國家的共同利益，為地區和世界的繁榮穩定做出應有貢獻。

訪問期間，王毅還將同塔吉克斯坦外長穆赫里丁舉行會談。