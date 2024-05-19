伊朗媒體：傳伊朗總統萊希所乘直升機硬着陸

伊朗國家電視台及伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）等5月19日報道，伊朗救援人員正在奔赴一架涉發生事故的直升機的在地。那部本來在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）飛行的直升機，傳載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內的隨行人員。



伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）證實，載有萊希的機隊其中一架直升機發生硬着陸。

阿拉伯電視台稱，發生硬着陸的直升機上除了萊希，還有其他幾名官員，包括伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）。

他指搜索正在進行中，但由於天氣惡劣，救援隊仍在趕往現場的途中。

他稱仍在：「我們正在等待進一步的詳情。」

CCTV國際時訊稱，據了解，當天早些時候，萊希曾在伊朗與阿塞拜疆邊境地區的吉茲卡拉西水壩與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤。

美媒引述伊朗國營電視台稱，出事地點在名為焦勒法（Jolfa）的城市，它位處與阿塞拜疆（Azerbaijan）接壤的地方，距離位於伊朗首都德黑蘭西北方約600公里。

伊朗總統萊希2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

伊朗一些半官方新聞機構就事件提供不同資訊。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）在Telegram發文稱，有總統搭乘的那一部直升機上的一些同伴已設法聯繫中心，由此看來，這事或有可能沒造成人命傷亡。

另據伊朗法爾斯通訊社（FARS）報道，出事原因或是大霧，萊希及隨行人員情況良好，正轉乘汽車前往目的地。

有關事發後「萊希及隨行人員情況良好，正在轉乘汽車前往東阿塞拜疆省省會大不里士（Tabriz），這一消息尚無法核實。

塔斯尼姆通訊社稱，機隊中另外2架直升機，已載着一些部長和官員安全抵達目的地。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2022年10月24日在伊朗德黑蘭舉行的亞通組織峰會（OANA Summit Congress）發言。 （Iran's Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

伊朗國際電視台稱，伊朗紅新月會救援部門負責人說，救援小組正在伊朗西北部卡萊巴爾（Kaleybar）和瓦爾扎甘（Warzagan，暫譯）地區之間的地區，使用無人機尋找出事的直升機。