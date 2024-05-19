伊朗總統直升機霧中墜山性命堪虞　軍方全力搜救　官方籲全民祈禱

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）硬着陸。路透社引述伊朗官員稱，總統萊希與外長性命處於危險中。官員稱，他們仍抱有希望，但現場傳來的訊息非常令人擔心。內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）向國營電視台證實，載有萊希的機隊中，有一架嚴重墜落，當局正在等待進一步的細節。 伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，動用軍隊和警衛人員的所有資源搜救。



伊朗官方媒體稱，圖為載有伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）的直升機，在出事前最後一張照片。

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與官員乘坐的3架直升機，其中一架發生墜機事故。伊朗官媒釋出最新搜救畫面，可見現場非常大霧。（Ｘ截圖）

在此之前，伊朗法爾斯通訊社（FARS）公開呼籲伊朗人為萊希祈禱。國家電視台已停止了所有常規節目，播放全國各地為萊西舉行的祈禱活動，並在螢幕的一角直播救援隊在大霧中徒步搜索山區的情況，畫面顯示非常大霧。

伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）播出民眾為總統祈禱的片段：

伊朗官方通訊社消息稱，在通報後，救援隊抵達相關地點並開始搜尋。目前伊朗已派出20支救援隊以及無人機前往出事地點，但因該區交通不便、地形複雜以及大霧等，救援需時。

伊朗電視台稱，對載有萊希的直升機的搜索行動已進行3小時。由於大霧，使用飛機搜索「不可行」。電視台稱，天氣和山區地形導致搜索變得困難。

IRNA發布直升機硬着現場畫面：

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）證實，載有萊希的機隊其中一架直升機發生硬着陸。阿拉伯電視台稱，發生硬着陸的直升機上除了萊希，還有其他幾名官員，包括伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）。

美媒引述伊朗國營電視台稱，直升機降落地點在名為焦勒法（Jolfa）的城市，它位處與阿塞拜疆（Azerbaijan）接壤的地方，距離位於伊朗首都德黑蘭（Tehran）西北方約600公里。

瓦希迪指搜索正在進行中，但由於天氣惡劣，救援隊仍在趕往現場的途中。瓦希迪說：「我們正在等待進一步的詳情。」

直升機在焦勒法硬着陸：



CCTV國際時訊稱，據了解，當天早些時候，萊希曾在伊朗與阿塞拜疆邊境地區的吉茲卡拉西水壩與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤。

吉茲卡拉西水壩建於亞拉斯河（Aras river），是兩國第三個合作興建的水壩。

▼萊希出事前晤阿塞拜疆總統▼

美媒引述一名當地政府官員用「墜機」（crash）一詞來形容這事件，但他向一家伊朗報紙承認，他本人尚未到達現場。

伊朗國際電視台稱，伊朗紅新月會救援部門負責人說，救援小組正在伊朗西北部卡萊巴爾（Kaleybar）和瓦爾扎甘（Warzagan，暫譯）地區之間的地區，使用無人機尋找出事的直升機。

伊朗總統萊希2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會。（Reuters）

初期訊息混亂

伊朗一些半官方新聞機構就事件提供不同資訊。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）在Telegram發文稱，有總統搭乘的那一部直升機上的一些同伴已設法聯繫中心，由此看來，這事或有可能沒造成人命傷亡。

另據伊朗法爾斯通訊社（FARS）報道，出事原因或是大霧，萊希及隨行人員情況良好，正轉乘汽車前往目的地。

有關事發後「萊希及隨行人員情況良好，正在轉乘汽車前往東阿塞拜疆省省會大不里士（Tabriz），這一消息尚無法核實。

塔斯尼姆通訊社稱，機隊中另外2架直升機，已載着一些部長和官員安全抵達目的地。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2022年10月24日在伊朗德黑蘭舉行的亞通組織峰會（OANA Summit Congress）發言。 （Iran's Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

強硬派總統 或接棒哈梅內伊

現年63歲的萊希是強硬派，曾領導該國司法部門。他被視為現年85歲的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的門徒，一​​些分析人士稱，他在哈梅內伊去世或辭職後接替他。

▼萊希被視為強硬保守派 任內與多國元首會晤▼



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萊希2021年於總統選舉中勝出。他受到美國制裁，部份原因是他參與1988年血腥的兩伊戰爭結束時大規模處決數千名政治犯一事

伊朗持有多種直升機，但因德黑蘭遭受國際制裁使其難以獲得零件。其軍用航空機隊的歷史也很大程度上可追溯至1979年伊斯蘭革命之前。