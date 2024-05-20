伊朗總統萊希直升機墜落　美國等多國表關切　歐盟與土耳其施援

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）硬着陸。路透社引述伊朗官員稱，總統萊希與外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）性命處於危險中，美國、阿塞拜疆、沙特阿拉伯、伊拉克、土耳其、俄羅斯、土耳其、卡塔爾等多國對事件表示關切。歐盟委員會應伊朗政府的要求，啟動並提供衛星測繪服務，協助伊朗的搜救行動。土耳其政府宣布派出一架夜視搜救直升機及搜救部隊前往現場協助搜救行動。



直升機起飛前及搜救現場畫面：

+ 6

土耳其政府表示，一架夜視搜救直升機、32 名搜救人員、6 架車輛已被派往伊朗協助搜救伊朗總統萊希和外交部長。

歐盟委員會旗下負責危機管理的委員萊納爾契奇（Janez Lenarcic）在其社交平台X上表示，歐盟委員會應伊朗政府的要求，啟動並提供哥白尼計劃（Copernicus EMS）衛星測繪服務，協助伊朗的搜救行動。

美國國務院表示，密切關注事件，總統拜登（Joe Biden）已接獲匯報。伊拉克政府表示，已指示內政部、紅新月會和其他相關機構向鄰國伊朗提供協助，以搜尋伊朗總統的直升機。

萊希是前赴伊朗與阿塞拜疆邊境，與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會面後出事。阿利耶夫表示，對直升機迫降的消息深感不安，他為萊希和隨行代表團祈禱，作為鄰國、朋友和兄弟國家，阿塞拜疆願隨時準備提供一切所需援助。

內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）向國營電視台證實，載有萊希的機隊在結束到訪阿塞拜疆邊境後，回程途中有一架嚴重墜落，當局正在等待進一步的細節。 伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，動用軍隊和革命衛隊的所有資源搜救。

在此之前，伊朗法爾斯通訊社（FARS）公開呼籲伊朗人為萊希祈禱。國家電視台已停止了所有常規節目，播放全國各地為萊西舉行的祈禱活動，並在螢幕的一角直播救援隊在大霧中徒步搜索山區的情況，畫面顯示非常大霧。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）播出民眾為總統祈禱的片段：