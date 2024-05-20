伊朗總統萊希直升機墜落　美國表關切　伊拉克助搜索

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）硬着陸。路透社引述伊朗官員稱，總統萊希與外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）性命處於危險中。美國國務院表示，密切關注事件，總統拜登（Joe Biden）已接獲匯報。伊拉克政府表示，已指示內政部、紅新月會和其他相關機構向鄰國伊朗提供協助，以搜尋伊朗總統的直升機。



內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）向國營電視台證實，載有萊希的機隊在結束到訪阿塞拜疆邊境後，回程途中有一架嚴重墜落，當局正在等待進一步的細節。 伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，動用軍隊和警衛人員的所有資源搜救。

在此之前，伊朗法爾斯通訊社（FARS）公開呼籲伊朗人為萊希祈禱。國家電視台已停止了所有常規節目，播放全國各地為萊西舉行的祈禱活動，並在螢幕的一角直播救援隊在大霧中徒步搜索山區的情況，畫面顯示非常大霧。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）播出民眾為總統祈禱的片段：