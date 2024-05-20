總統墜機｜哈梅內伊稱國務不會生亂　內閣已召開緊急會議

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）硬着陸。路透社引述伊朗官員稱，總統萊希與外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）性命處於危險中。伊朗最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）表示，人們不應該擔心或焦慮，伊朗的國家事務不會發生混亂。



伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，內閣於事故後召開緊急會議，由副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）主持了這次會議，旨在調動政府的一切資源進行搜索。穆赫貝爾下令衛生部長，以及主管行政事務的副總統副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）前往現場，監督該地區的搜救行動。



▼ 直升機起飛前及搜救現場畫面：

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哈梅內伊表示，正為萊希的安全祈禱，他向民眾保證，政府運作不會受到事件影響，呼籲民眾不要擔心或焦慮。

政治分析：即使萊希不能施政 伊朗能承受衝擊

半島電視台（Al Jazeera）引述政治分析稱，即使出現最壞情況，伊朗的政治體系能承受衝擊。分析指出，今次事件非常嚴重，總統和外交部長坐在同一架直升機上並不是好現象。但假設萊希因墜機事件而喪失行為能力，該國的政治體系可以承受這種衝擊。

▼萊希出事前晤阿塞拜疆總統▼

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分析認為，伊朗自1979年伊斯蘭革命以來，已發展出相互制衡的政治體系，完全有能力採取各種對應，尤其是針對政治領導人。分析又指，伊朗「不是典型的極權制度或獨裁制度，不會因一個人造成整個制度崩潰。」