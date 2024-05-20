伊朗總統墜機｜濃霧加黑夜雨雪礙搜索　土耳其派夜視直升機支援

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）「硬着陸」，官方指暫未知傷亡情況。 國家電視台稱出事直升機位置確定，伊斯蘭革命衛隊負責人稱，成員正在前往該地點的路上。不過，惡劣天氣增加搜救難度，救援人員料需徒步數小時才到達。伊朗紅新月會會長其後又稱，現場情況非常惡劣，尚未確認總統直升機事故現場位置，顯示現場消息混亂。



當地記者告訴國家電視台：「天黑了，開始下雨，但搜索仍在繼續。救援隊已到達該地區……然而，雨水造成了泥漿，使搜索變得困難。」據指出，現場天氣多霧寒冷，使得救援工作非常困難。惡劣天氣條件導致不能進行直升機空中搜索，救援工作正在地面上進行。

▼ 直升機起飛前及搜救現場畫面：

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軍方：一吋一吋地搜索

伊朗陸軍西北司令部指揮官表示：「我們正在一吋一吋地搜索該地區，但天氣非常寒冷，多霧多雨，降雨正在逐漸變成降雪。」

而為應對入黑問題，土耳其外交部當晚在一份聲明中說，應伊朗方面的請求，土耳其軍方當晚已出動一架無人機，和一架具備夜視能力的搜救直升機支援。土耳其災難和應急管理署，也向伊朗西北部東阿塞拜疆省派遣32名山地搜救隊員，以及6輛救援車輛，幫助伊朗方面的搜救行動。