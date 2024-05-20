伊朗總統直升機硬着陸　伊媒指出事地點確切座標確認｜最新

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機，5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）「硬着陸」，官方指暫未知傷亡情況。路透社引述伊朗官員稱，總統萊希與外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）性命處於危險中，他們仍抱有希望，但現場傳來的訊息非常令人擔心。副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）稱，當局已與總統直升機的一名乘客，以及一名機組人員取得聯繫，顯示機上人員可能生還，情況可能並非很嚴重。



以下是香港時間20日早上起最新消息：

伊朗官方通訊社援引搜救現場消息稱，萊希所乘直升機發生事故的確切地理坐標已經通過空中監測確定，該地區名爲提弗爾（Tifil），目前救援隊正在前往該區域。但目前有關消息未得到官方確認。

據土耳其阿納多盧通訊社，土耳其無人機發現疑似載有伊朗總統的直升機殘骸的熱源，並將坐標分享給伊朗當局。

以下為香港時間19日晚上最新消息：

伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，動用軍隊和警衛人員的所有資源搜救。國家電視台接示，出事直升機範圍確定，指透過生還者的手機訊號，確定出事地點半徑2公里範圍。伊斯蘭革命衛隊負責人稱，部隊成員正在前往該地點的路上。不過，惡劣天氣阻礙救援。

肇因料為大霧 官媒籲全國祈禱

內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）向國營電視台證實，載有萊希的機隊在結束到訪阿塞拜疆邊境後，回程途中有一架嚴重墜落，當局正在等待進一步細節。伊朗官方媒體稱，惡劣天氣是造成墜機的原因，並使救援工作更加複雜。

在此之前，伊朗法爾斯通訊社（FARS）公開呼籲伊朗人為萊希祈禱。國家電視台已停止了所有常規節目，播放全國各地為萊西舉行的祈禱活動，並在螢幕的一角直播救援隊在大霧中徒步搜索山區的情況，畫面顯示非常大霧。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA），萊希乘坐的是美國貝爾公司（Bell）製造的212型直升機。

▼ 直升機起飛前及搜救現場畫面：

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當地記者告訴國家電視台：「天黑了，開始下雨，但搜索仍在繼續。救援隊已到達該地區……然而，雨水造成了泥漿，使搜索變得困難。」據指出，現場天氣多霧寒冷，使得救援工作非常困難。惡劣天氣條件導致不能進行直升機空中搜索，救援工作正在地面上進行。

▼ 伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）播出民眾為總統祈禱的片段：

伊朗官方通訊社消息稱，在通報後，救援隊抵達相關地點並開始搜尋。目前伊朗已派出20支救援隊以及無人機前往出事地點，但因該區交通不便、地形複雜以及大霧等，救援需時。

伊朗電視台稱，對載有萊希的直升機的搜索行動已進行3小時。由於大霧，使用飛機搜索「不可行」。電視台稱，天氣和山區地形導致搜索變得困難。

▼ IRNA發布直升機硬着陸現場畫面：

官方稱「硬着陸」 外長同機

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）證實，載有萊希的機隊其中一架直升機發生硬着陸。阿拉伯電視台稱，發生硬着陸的直升機上除了萊希，還有其他幾名官員，包括伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）。

美媒引述伊朗國營電視台稱，直升機降落地點在名為焦勒法（Jolfa）的城市，它位處與阿塞拜疆（Azerbaijan）接壤的地方，距離位於伊朗首都德黑蘭（Tehran）西北方約600公里。

瓦希迪指搜索正在進行中，但由於天氣惡劣，救援隊仍在趕往現場的途中。瓦希迪說：「我們正在等待進一步的詳情。」

直升機在焦勒法硬着陸：



赴與阿塞拜疆邊境地區 回程出事

CCTV國際時訊稱，據了解，當天早些時候，萊希曾在伊朗與阿塞拜疆邊境地區的吉茲卡拉西水壩與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤，與阿利耶夫一起參加了霍達阿法林縣的水壩落成儀式。吉茲卡拉西水壩建於亞拉斯河（Aras river），是兩國第三個合作興建的水壩。

當地媒體報道稱，萊希的直升機是在回程途中出事。

新華社報道，萊希的直升機隊由3架直升機組成，事發時正離開霍達阿法林縣，準備前往阿塞拜疆省省會大不里士，以參加一個石化綜合設施的落成典禮。

▼萊希出事前晤阿塞拜疆總統▼

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初期訊息混亂

伊朗一些半官方新聞機構就事件提供不同資訊。

美媒引述一名當地政府官員用「墜機」（crash）一詞來形容這事件，但他向一家伊朗報紙承認，他本人尚未到達現場。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）在Telegram發文稱，有總統搭乘的那一部直升機上的一些同伴已設法聯繫中心，由此看來，這事或有可能沒造成人命傷亡。

另據伊朗法爾斯通訊社（FARS）報道，出事原因或是大霧，萊希及隨行人員情況良好，正轉乘汽車前往目的地。

有關事發後「萊希及隨行人員情況良好，正在轉乘汽車前往東阿塞拜疆省省會大不里士（Tabriz），這一消息尚無法核實。

塔斯尼姆通訊社稱，機隊中另外2架直升機，已載着一些部長和官員安全抵達目的地。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）2022年10月24日在伊朗德黑蘭舉行的亞通組織峰會（OANA Summit Congress）發言。 （Iran's Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

強硬派總統 或接棒哈梅內伊

現年63歲的萊希是強硬派，曾領導該國司法部門。他被視為現年85歲的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的門徒，一​​些分析人士稱，他在哈梅內伊去世或辭職後接替他。

▼萊希被視為強硬保守派 任內與多國元首會晤▼



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萊希2021年於總統選舉中勝出。他受到美國制裁，部份原因是他參與1988年血腥的兩伊戰爭結束時大規模處決數千名政治犯一事

伊朗持有多種直升機，但因德黑蘭遭受國際制裁使其難以獲得零件。其軍用航空機隊的歷史也很大程度上可追溯至1979年伊斯蘭革命之前。