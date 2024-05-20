伊朗總統萊希去世　哈梅內伊批准代總統人選　全國哀悼5天｜最新

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人5月19日乘直升機往伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出席水壩落成儀式，豈料回程途中出事，直升機在濃霧中於一個山頂「硬着陸」，全機死亡。同機的阿卜杜拉希揚同告罹難。



以下是香港時間20日早上起最新消息：

1624 伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）報道，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）20日表示，總統萊希因直升機失事身亡後，第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber） 負責行政部門，他最多有50天的時間與司法和立法部門負責人協調安排選舉。

哈梅內伊宣布全國哀悼5天。

阿卜杜拉希揚與萊希同機殉職，伊朗政府內閣20日任命外交部副部長卡尼（Ali Bagheri Kani）為代理外交部長。

1538 中國外交部發言人汪文斌5月20日回應法新社記者提問，他介紹，習近平主席已經向伊朗第一副總統穆赫貝爾致唁電，代表中國政府和人民就萊希總統在直升機事故中遇難表示深切哀悼，向穆赫貝爾第一副總統、萊希總統親屬以及伊朗政府和人民表示誠摯慰問。習近平亦讚揚萊希生前對中伊關係的貢獻。

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▼網上流傳相信是直升機墜摧毀現場的照片：

1508 以色列一匿名官員向路透社說，該國並不涉案。

1442 兩人確認死於空難後，多方表達哀悼。其中巴基斯坦對於萊希與隨扈將設哀悼日，並下半旗致哀。

1414 伊朗紅新月會負責人表示，是次空難遇難者遺體在進行整理和清潔後被轉移至大不里士的公墓。目前搜尋遺體的工作已經結束。

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1337 俄衛網5月20日電 據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報道，因萊希和阿卜杜拉希揚遇難，伊朗政府將舉行緊急會議。該社未透露關於會議的詳細訊息。

1245 伊朗將宣布總統萊希等遇難人員葬禮安排。據伊朗國家電視台報道，伊朗政府內閣舉行了特別會議，將會宣布伊朗總統萊希等遇難人員的葬禮安排。

1231 伊朗國營電視確認萊希與阿卜杜拉希揚死於直升機空難。

▼荷媒BNO News於5月20日在社交媒體發片稱，從無人機操控器的即時畫面顯示，出事直升機已燒成廢鐵：

1221 伊朗負責行政事務的副總統穆赫森（Mohsen Mansouri）在社交媒體X確認，總統萊希死於空難。

1156 半官方的伊朗媒體邁赫爾通訊社（Mehr News Agency，MNA）稱，總統與外長已在事件中罹難。

1140 伊朗官員之前稱，機上人員或有性命之虞，其後路透社再引述伊朗官方確認，現場已無生命迹象。伊朗紅新月會主管柯利凡德（Pir-Hossein Kolivand）亦有相同說法。

伊斯蘭革命衛隊附屬伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，這是墜機現場的第一手圖片：

直升機起飛前及搜救現場畫面：

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1055 一名伊朗官員向路透社說，不幸地，機上乘客恐已全部罹難。

1052 一名伊朗官員向路透社說，直升機體完全燒毀，萊希生還預期降低。

1042 伊朗紅新月會主席表示，伊朗總統萊希所乘直升機殘骸已經找到。

1004 美媒20日援引伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）稱，直升機上共載有9人。除伊朗總統萊希外，還包括伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省長馬利克・拉赫馬蒂這兩名官員。此外，還有一名伊瑪目，以及5名機組人員和安保人員。此外，美媒還報道說，伊朗伊斯蘭革命衛隊在其新聞網站Sepah消息稱，這9人分別是：伊朗總統萊希、伊朗外長阿卜杜拉希揚、東阿塞拜疆省長拉赫馬特（Malek Rahmat）、伊瑪目阿勒哈謝姆（Ayatollah Mohammad Ali Ale-Hashem，暫譯），以及一名飛行員、一名副飛行員、一名機組長、一名安保負責人和一名保鏢。

0944 救援人員正爭分奪秒救人。從現場照片可見出事現場附近非常大霧：

0912 伊朗東阿塞拜疆省瓦爾扎甘（Varzaqan），在一架載有伊朗總統萊希的直升機墜落後，一輛救護車和其他車輛在霧濛濛的道路上行駛，料是前往馳援：

伊朗總統萊希墜機：圖為2024年5月19日，伊朗東阿塞拜疆省瓦爾扎甘（Varzaqan），一輛救護車和其他車輛在霧濛濛的道路上行駛，料是前往馳援。（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

0843 伊朗最高領袖哈梅內伊稱，希望伊朗總統萊希及隨行官員能夠平安回家，此外國家和政府的工作不會受到影響。

0830 伊朗官方通訊社援引搜救現場消息稱，萊希所乘直升機發生事故的確切地理坐標已經通過空中監測確定，該地區名爲提弗爾（Tifil），目前救援隊正在前往該區域。但目前有關消息未得到官方確認。

0816 據土耳其阿納多盧通訊社，土耳其無人機發現疑似載有伊朗總統的直升機殘骸的熱源，並將坐標分享給伊朗當局。

0800 副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）稱，當局已與總統直升機的一名乘客，以及一名機組人員取得聯繫，顯示機上人員可能生還，因此希望情況並非那麼嚴重。

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以下為香港時間19日晚上最新消息：

伊朗總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）下令，動用軍隊和警衛人員的所有資源搜救。國家電視台接示，出事直升機範圍確定，指透過生還者的手機訊號，確定出事地點半徑2公里範圍。伊斯蘭革命衛隊負責人稱，部隊成員正在前往該地點的路上。不過，惡劣天氣阻礙救援。

肇因料為大霧 官媒籲全國祈禱

內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）向國營電視台證實，載有萊希的機隊在結束到訪阿塞拜疆邊境後，回程途中有一架嚴重墜落，當局正在等待進一步細節。伊朗官方媒體稱，惡劣天氣是造成墜機的原因，並使救援工作更加複雜。

在此之前，伊朗法爾斯通訊社（FARS）公開呼籲伊朗人為萊希祈禱。國家電視台已停止了所有常規節目，播放全國各地為萊西舉行的祈禱活動，並在螢幕的一角直播救援隊在大霧中徒步搜索山區的情況，畫面顯示非常大霧。伊斯蘭共和國通訊社（IRNA），萊希乘坐的是美國貝爾公司（Bell）製造的212型直升機。

當地記者告訴國家電視台：「天黑了，開始下雨，但搜索仍在繼續。救援隊已到達該地區……然而，雨水造成了泥漿，使搜索變得困難。」據指出，現場天氣多霧寒冷，使得救援工作非常困難。惡劣天氣條件導致不能進行直升機空中搜索，救援工作正在地面上進行。

▼ 伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）播出民眾為總統祈禱的片段：

伊朗官方通訊社消息稱，在通報後，救援隊抵達相關地點並開始搜尋。目前伊朗已派出20支救援隊以及無人機前往出事地點，但因該區交通不便、地形複雜以及大霧等，救援需時。

伊朗電視台稱，對載有萊希的直升機的搜索行動已進行3小時。由於大霧，使用飛機搜索「不可行」。電視台稱，天氣和山區地形導致搜索變得困難。

▼ IRNA發布直升機硬着陸現場畫面：

官方稱「硬着陸」 外長同機

伊朗內政部長瓦希迪（Ahmad Vahidi）證實，載有萊希的機隊其中一架直升機發生硬着陸。阿拉伯電視台稱，發生硬着陸的直升機上除了萊希，還有其他幾名官員，包括伊朗外長阿卜杜拉希揚。

美媒引述伊朗國營電視台稱，直升機降落地點在名為焦勒法（Jolfa）的城市，它位處與阿塞拜疆（Azerbaijan）接壤的地方，距離位於伊朗首都德黑蘭（Tehran）西北方約600公里。

瓦希迪指搜索正在進行中，但由於天氣惡劣，救援隊仍在趕往現場的途中。瓦希迪說：「我們正在等待進一步的詳情。」

直升機在焦勒法硬着陸：



赴與阿塞拜疆邊境地區 回程出事

CCTV國際時訊稱，據了解，當天早些時候，萊希曾在伊朗與阿塞拜疆邊境地區的吉茲卡拉西水壩與阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）會晤，與阿利耶夫一起參加了霍達阿法林縣的水壩落成儀式。吉茲卡拉西水壩建於亞拉斯河（Aras river），是兩國第三個合作興建的水壩。

當地媒體報道稱，萊希的直升機是在回程途中出事。

新華社報道，萊希的直升機隊由3架直升機組成，事發時正離開霍達阿法林縣，準備前往阿塞拜疆省省會大不里士，以參加一個石化綜合設施的落成典禮。

▼萊希出事前晤阿塞拜疆總統▼

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初期訊息混亂

伊朗一些半官方新聞機構就事件提供不同資訊。

美媒引述一名當地政府官員用「墜機」（crash）一詞來形容這事件，但他向一家伊朗報紙承認，他本人尚未到達現場。

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）在Telegram發文稱，有總統搭乘的那一部直升機上的一些同伴已設法聯繫中心，由此看來，這事或有可能沒造成人命傷亡。

另據伊朗法爾斯通訊社（FARS）報道，出事原因或是大霧，萊希及隨行人員情況良好，正轉乘汽車前往目的地。

有關事發後「萊希及隨行人員情況良好，正在轉乘汽車前往東阿塞拜疆省省會大不里士（Tabriz），這一消息尚無法核實。

塔斯尼姆通訊社稱，機隊中另外2架直升機，已載着一些部長和官員安全抵達目的地。

伊朗外交部長阿卜杜拉希揚2022年10月24日在伊朗德黑蘭舉行的亞通組織峰會（OANA Summit Congress）發言。 （Iran's Foreign Ministry/ WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS）

強硬派總統 或接棒哈梅內伊

現年63歲的萊希是強硬派，曾領導該國司法部門。他被視為現年85歲的伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）的門徒，一​​些分析人士稱，他在哈梅內伊去世或辭職後接替他。

▼萊希被視為強硬保守派 任內與多國元首會晤▼



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萊希2021年於總統選舉中勝出。他受到美國制裁，部份原因是他參與1988年血腥的兩伊戰爭結束時大規模處決數千名政治犯一事

伊朗持有多種直升機，但因德黑蘭遭受國際制裁使其難以獲得零件。其軍用航空機隊的歷史也很大程度上可追溯至1979年伊斯蘭革命之前。