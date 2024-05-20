伊朗總統萊希死於空難：2月首度訪華　談國際秩序歡迎一帶一路

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）2023年2月14日至16日對中國進行國事訪問，這也是他2021年8月就任總統後首次訪華。萊希2月15日上午到訪北京大學，接受北大名譽教授稱號並發表演講。



萊希在演講中表示，伊朗和中國是兩個文明古國，兩國關係源遠流長，早在兩千多年前，兩國人民開闢了古老的絲綢之路，創造了輝煌的歷史，加強了相互之間的聯繫，通過相互之間的合作，謀求人類的共同幸福，在歷史上留下了美好的記憶。

中國國務院總理李克強2023年2月14日在北京會見伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（Reutes）

萊希：歡迎中國提出的「一帶一路」倡議

萊希：在新的時期，中國提出的復興古絲路倡議，再次堅定了兩國人民加強友誼的決心，在共同發展、戰略參與的道路上邁出了堅定的步伐，必將為人類的幸福創造充滿希望的未來。伊朗歡迎中國提出的「一帶一路」倡議，願意與中國共同維護世界和平，促進世界發展，願將憑藉自己的地理優勢與中國一道打開貫通東西方的海上絲綢之路。伊朗擁有豐富的能源，更重要的是政治獨立，完全能夠在建立和平、維護穩定和促進發展中發揮積極作用。

萊希：多邊主義是國際新秩序的重要元素

萊希在演講時指出，多邊主義、最大限度地協同合作、摒棄一切單邊主義是國際新秩序的重要元素，同時也是實現公正的保障。然而，單邊主義一直企圖破壞各國的穩定，阻止他國的發展。擾亂獨立國家推動一體化進程。

萊希：世界上有些國家的政客難以承受中國和伊朗的崛起，經常設置障礙，造成我們在區域一體化建設的道路上花費巨資。我們不會接受這些障礙。我們會為建設區域一體化尋找新的途徑，以保障我們的利益。為了維護世界和平，促進世界發展，中國提出了（共建「一帶一路」和人類命運共同體）兩大倡議，充分說明中國非常重視人類未來的共同發展，並認為我們人類的共同幸福和進步有賴於整個人類的團結與合作。伊朗會一如既往地奉行加強伊中互信政策，共同推動全面戰略合作計劃，不會受地區和國際局勢的影響。伊朗依然堅信伊中兩國協同發展必將為國際社會朝着和平、穩定和發展方向前進鋪平道路。

2023年2月14日，伊朗總統萊希在中國北京舉行的歡迎儀式上與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

萊希：制裁是大規模殺傷性武器

萊希還指出，能源安全是關乎世界和平與發展的重要問題，伊中兩國積極維護能源的持久安全，不僅保障了兩國的共同利益，更將進一步保障地區和世界的和平與發展。

萊希：近幾年來，一些國家把石油當做武器，打壓和制裁部份石油生產國，嚴重威脅能源安全。制裁是大規模殺傷性武器，是最大的人權破壞因素，嚴重踐踏受制裁國應有的權利，制裁的持續將嚴重破壞世界的和平。伊朗作為世界上重要的石油和天然氣儲量國，願意與國際社會一道共同維護能源安全，提供能源保障，並承諾無論在任何時候，即使能源市場出現危機，伊朗仍將堅定不移地成為所有國家的可靠的合作夥伴。

轉載自《中東瞭望》

