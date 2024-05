伊朗總統萊希去世：穆赫貝爾暫代總統職務　50天內舉行大選

伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)5月19日所乘直升機墮落在東亞塞拜疆省瓦爾扎甘地區,當局組織救援,副總統曼蘇里(Mohsen Mansouri)在社交平台發文指確認萊希罹難。總統職務由第一副總統穆赫貝爾(Mohammad Mokhber)暫代。



根據伊朗憲法的規定,總統喪失行為能力之後,根據伊斯蘭共和國憲法第131條,如總統在任期間去世,則由第一副總統接任,並經最高領袖確認,最高領袖對國家所有事務擁有最終決定權。

由第一副總統、議會議長和司法部長組成的委員會必須在最多50天內安排新總統的選舉。萊希2021年當選總統,根據目前的時間表,總統選舉會在2025年舉行。

根據伊朗憲法第131條規定,經最高領導人哈梅內伊(Ayatollah Ali Khamenei)確認,第一副總統穆赫貝爾將成為暫代總統。穆赫貝爾將與議會議長及司法部長共同組成3人委員會,並在至多50天內安排總統選舉。

圖為伊朗總統萊希(Ebrahim Raisi)2023年11月8日在塔吉克(Tajikistan)首都杜尚別(Dushanbe)與塔吉克總統拉赫蒙(Emomali Rahmon,不在圖中)舉行會議。(Press Service of the President of Tajikistan/Handout via REUTERS)