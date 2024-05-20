伊朗總統萊希去世　俄羅斯哈馬斯等多方致哀　巴基斯坦哀悼一天

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日乘直升機到訪伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）後回程途中出事，直升機在一個山頂墜毀，全機死亡。他去世後多國及組織領導人表示哀悼。



伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）聲明：

「我們懷著深切的悲痛和深切的悲痛收到伊朗總統萊希、外交部長阿卜杜拉希揚及其同伴因不幸的飛機失事事件過世的悲痛消息。我們向伊朗最高領袖哈梅內伊以及伊朗國家、政府和人民表示衷心的哀悼和同情。在這場痛苦的悲劇中，我們向兄弟的伊朗官員表示聲援。」

2023年11月6日，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）與到訪的伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）會面。（Reuters）

巴勒斯坦極端組織哈馬斯聲明：

向伊朗最高領袖哈梅內伊、伊朗政府和伊朗人民轉達了哈馬斯對「這一巨大損失」的「最深切的哀悼和聲援」。

讚揚已故伊朗領導人支持巴勒斯坦事業和抵抗以色列，並表示相信伊朗的「樹大根深的制度」將使其能夠克服「這一巨大損失的影響」。

以巴衝突：2024年3月20日，哈馬斯高級成員哈姆丹（Osama Hamdan）在黎巴嫩貝魯特召開記者會。（Reuters）

胡塞武裝「最高革命委員會」主席穆罕默德・阿里・胡塞（Mohammed Ali al-Houthi）在社交媒體X發布：

「我們向伊朗人民、伊朗領導人、萊希總統的家屬和隨行代表團表示最深切的哀悼。我們請求真主給予他們的家人耐心和安慰。我們確實屬於阿拉，我們終將歸向他」伊朗人民將按照真主的意願、繼續支持其人民的忠誠領導人們。

印度總理莫迪2023年12月1日在杜拜舉行的聯合國氣候變化大會上發表講話（Reuters）

印度總理莫迪（Narendra Modi）在社交媒體X發布：

「對伊朗總統萊希博士的不幸去世深感悲痛和震驚。他為加強印伊雙邊關係所做的貢獻將永遠被銘記。我向他的家人和伊朗人民表示衷心的哀悼。」

俄羅斯駐伊大使館：

俄羅斯駐德黑蘭大使館20日對萊希去世表示哀悼。

阿聯酋總統、阿布扎比酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在社交媒體X發布：

向伊朗政府和人民致以最深切的哀悼，以及在這艱難時刻與伊朗站在一起。