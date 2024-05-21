拜登狠批國際刑事法院尋求拘以總理　稱令人憤慨

國際刑事法院（International Criminal Court，簡稱ICC）檢察官5月20日宣布，尋求對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、防長加蘭特（Yoav Gallant）及哈馬斯3名領袖發出拘捕令。美國總統拜登（Joe Biden）同日發聲明指國際刑事法院對內塔尼亞胡發出拘捕令「令人憤慨」。國務卿布林肯（Antony Blinken）則指國際刑事法院的決定可恥。



美國總統拜登發聲明指國際刑事法院5月20日對內塔尼亞胡發出的拘捕令「令人憤慨」。來自白宮的聲明同時指出：「讓我表明立場：無論這位檢察官可能在暗示什麼，絕對不應該將以色列和哈馬斯相提並論，我們將始終與以色列站在一起，共同應對其面臨的安全威脅。」

國務卿布林肯亦批評國際刑事法院檢察官的做法可恥，在美國國務院發出的聲明中指哈馬斯是殘暴的恐怖組織，對猶太人進行了自大屠殺以來最嚴重的屠殺，仍然挾持數十名無辜的人質，其中包括美國人。而檢察官的決定，無助以哈達成停火協議，並可能危及營救人質及增加人道援助所作的努力，重申美國的立場是國際刑事法院對加沙衝突沒有管轄權。