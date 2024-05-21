內塔尼亞胡譴責國際刑事法院尋求發拘捕令　斥可恥及荒謬

國際刑事法院（International Criminal Court ，簡稱ICC）檢察官5月20日宣布，尋求對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、防長加蘭特（Yoav Gallant）及哈馬斯3名領袖發出拘捕令。內塔尼亞胡發聲明指檢察官的做法可恥，是針對以軍及整個以色列，誓言會繼續推進對付哈馬斯的戰事。



內塔尼亞胡在其社交平台X發布影片，批評國際刑事法院檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）的做法可恥，是針對以軍及整個以色列，誓言會繼續推進對付哈馬斯的戰事。

他指出，國際刑事法院請求發出拘捕令是荒謬，質疑檢察官信奉反猶太主義。作為以色列的總理，他堅拒檢察官將民主的以色列與發動大規模屠殺的哈馬斯相提並論，強調國際社會的任何施壓及決定，都不能阻止以方打擊試圖摧毀以色列的人。