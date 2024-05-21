L和G是什麼？日本百貨公司廁標示惹誤會　男子闖女廁嬲爆狂鬧職員

日本攝影師小林賢伍在Facebook講述他在日本東京銀座某百貨公司目睹一宗由洗手間男、女廁標示引發糾紛。百貨公司廁所門上分別以「L」和「G」標示男、女洗手間，一名男客在誤闖女廁後，非常生氣的向職員投訴。



小林賢伍出身日本東京，是一位旅遊作家、攝影師。他自2016年起旅居台灣。

他在Facebook專頁上發文，稱當時聽到一名男顧客憤怒地向員工大叫：「把客人當傻瓜啊！害我被洗手間內的女人嘲笑。」小林賢伍聽到這裏，本來也是一頭霧水，直至看見廁所門上只標示「L」和「G」才明白。

他發文附上照片，可見男、女洗手間門上的「L」和「G」標示，可能會令人一時難以想到它們代表的時什麼。不過他也說，男子因看不懂標示便對職員破口大罵，似乎也有些反應過度了。

日本攝影師小林賢伍在Facebook講述他在日本東京銀座某百貨公司目睹一宗由洗手間男、女廁標示引發糾紛。百貨公司廁所門上分別以「L」和「G」標示男、女洗手間，一名男客在誤闖女廁後，非常生氣的向職員投訴。（小林賢伍Facebook）

小林賢伍也在留言欄解釋，「L」是指Lady（女士）、「G」則代表Gentleman（男士）。另有網民分享引發爭議的洗手標示，如「XX與XY」、「H與D」等。大多數人認為，洗手間標示應設計得簡明易懂，避免人們誤闖發生尷尬。

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