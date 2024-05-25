美國女驚嚇大發現：神秘男匿床底　與他「同居」4個月懵然不知

美國一名自稱是K的女子在TikTok發片分享一個令人毛骨悚然親身經歷，她發現一名男子在她的睡房裏秘密居住4個月。這聽起來像是驚慄電影的情節。



美國《鏡報》5月22日引述這名女子在片中簡單介紹一下自己的背景，涉事物業是她自置的，她和兩個孩子同住。

她每週工作時間為80至90個小時，以及有時她會一連數天在父母家居住，他們會幫忙照顧她的孩子。此外她和兩名孩子的家，通常一天至少11、12個小時沒人在家。

她憶述發現男子的經過：有次她在早上9時左右回到家，想小睡一會兒，於是脫下衣服來跳到床上。她此時聽到一些「不尋常」的聲音。

「我聽到一種聲音，」我想，「那一定是一隻老鼠」，她憶述說，然後強調她再次聽到這種聲音。她說：「我靠到床邊。看到藍色牛仔褲和黑色襪子從我的床底下伸出來，」

他向警方承認已在我家住了4個月。他在我不在的時候他闖入[我]家中「他用我的浴室，玩我孩子的遊戲機，吃我的食物。 美國女子K

K登時大驚失色，尖叫着衝出家門並跳進車內，抄起手機致電報警。她聲稱，當她打電話時，看着這名男子從她家的前門出現，表現從容，就像他真的住在這裏一樣。 她說，那人就這樣穿上鞋子走出來，離開她的家。

她看着看着便認出此人：「我看到我僱來修剪草坪的人從前門走了出來」。

她說：「他向警方承認已在我家住了4個月。他在我不在的時候他闖入[我]家中「他用我的浴室，玩我孩子的遊戲機，吃我的食物。」

警方經調查後發現，男子確是無家者，並在搜查他的割草機時發現屬於K以及其他幾名女子的內衣。

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