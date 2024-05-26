以色列無視國際法院裁決續攻拉法　軍人籲「無法打勝仗」防長下台

聯合國旗下的國際法院（International Court of Justice）5月24日下令以色列停止進攻加沙南部拉法（Rafah）後，以軍無視裁決繼續在當地與巴勒斯坦武裝分子衝突。一名蒙面的以色列後備軍人向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）喊話稱，後備軍與政府目標一致，希望全面取勝，又要求防長加蘭特（Yoav Gallant）辭職，指他無法打勝仗。



鼻子和嘴巴被黑色口罩遮住的以色列後備軍人稱：「我們這些後備役士兵不打算把鑰匙交給任何巴勒斯坦權力機構。」他說，他們不會把加沙的權力交給巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）或法塔赫（Fatah）。

這名後備軍人也對加蘭特說：「你無法贏得戰爭。辭職吧。你無法贏得戰爭，你無法指揮我們，我們會聽一位領導人的意見，他不是國防部長，也不是參謀長，而是總理。請仔細考慮你打算把鑰匙交給誰。」

這段影片最初由極右翼記者馬加爾（Yinon Magal）發布，內塔尼亞胡的兒子亞伊爾（Yair Netanyahu）其後分享出去。

根據以色列《國土報》（Haaretz），影片中的言論以及亞伊爾的傳播行為可能構成煽動叛亂，這可被判處最高5年的監禁。

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）15日公開質疑內塔尼亞胡的加沙戰後計劃，重申以色列政府的目標是擊敗哈馬斯並解救人質，擊敗哈馬斯的關鍵在於採取軍事行動並在加沙建立替代管理機構。內塔尼亞胡則誓言反對以色列對加沙實施任何長期軍事統治。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2月首次正式提出有關加沙戰後的計劃文件《後哈馬斯原則》（the Day After Hamas Principles），內容指以色列將保持對約旦以西所有領土的安全控制，包括約旦河西岸和加沙地帶。