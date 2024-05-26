李強會見韓國三星集團會長李在鎔

新華社5月26日稱，當地時間5月26日下午，中國國務院總理李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見韓國三星集團會長李在鎔。



李強表示，經貿合作是中韓關係的壓艙石。中韓產業鏈供應鏈深度互嵌，已經形成你中有我、我中有你的利益共同體。三星對華合作是中韓兩國互利共贏、合作發展的一個生動縮影。

他說，隨着兩國經濟持續發展、新興產業不斷湧現，合作的前景將愈來愈廣闊。希望兩國企業圍繞高端製造、數字經濟、人工智能、綠色發展、生物醫藥等新領域深挖合作潛力，推動中韓經貿合作不斷提質升級，更好實現合作共贏。

李強說，外資企業是中國發展不可或缺的重要力量。中國大市場將始終向外資企業敞開，我們將穩步推進制度型開放，進一步擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，積極解決企業的關切和訴求，提供更優質的營商環境，讓更多外資企業更安心、放心地在中國投資發展。

他稱歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機遇。

李在鎔介紹三星集團在華投資合作情況，感謝中國政府為三星在華生產經營提供的大力支持，表示三星將堅持在華發展，致力於做中國人民喜愛的企業，繼續為韓中互利合作作出自己的貢獻。

▼中國國務院總理李強5月26日專機抵達韓國，請點擊放大觀看現場圖片：

+ 4

▼中國國務院總理李強5月26日展開訪韓行程，韓國總統尹錫舉行會議，請點擊放大觀看現場圖片：

▼5月26日日本首相岸田文雄在韓國首爾與中國國務院總理李強（不在圖中）會面前，先與韓國總統尹錫悅在韓國總統府會面：