以媒：以色列與埃及士兵在拉法口岸交火　以方無人傷亡

以色列多間媒體在當地時間5月27日稱，以軍與埃軍在在拉法口岸（Rafah border crossing）發生交火。以色列指在埃及一側，有埃及士兵向以軍開槍，未造成傷亡。以方已就此事件展開調查。埃及方面對此暫未作出回應。



新華社27日引述巴勒斯坦加沙地帶消息人士指出，載有人道援助物資的貨車於當地時間26日，經過以色列與加沙地帶之間以及和埃及與加沙邊界交界處的凱雷姆沙洛姆口岸（Kerem Shalom border crossing）進入加沙地帶，這是自5月初以軍控制拉法口岸巴勒斯坦一側以來首次有援助物資進入加沙地帶。

巴勒斯坦極端組織哈馬斯2023年10月7日越界以色列發動突襲與綁架行動後，以色列開始報復式襲擊。位於加沙地帶最南部、與埃及相接的拉法口岸10月21日重開，成為難民「救生索」。

2023年11月1日，擁有雙重國籍的巴勒斯坦人在拉法過境點的加沙一側，等待獲准離開加沙。（Reuters）

加沙地帶主要有3個口岸，分別是位於加沙和埃及邊境的拉法口岸、位於加沙北部和以色列邊境的埃雷茲（Erez）口岸、加沙南部和以色列邊境的凱雷姆沙洛姆。

埃雷茲口岸用於供人通行，讓官員、記者和重症病人通過，凱雷姆沙洛姆口岸則用於供貨物通過，是加沙地帶進口的燃料和貨物主要從這入境。以色列嚴格管制兩個口岸。哈馬斯的突襲發生後，兩個口岸被關閉。