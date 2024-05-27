以色列空襲拉法難民社區釀45死249傷　內塔尼亞胡：悲劇性的錯誤

在哈馬斯5月26日向以色列中部城市特拉維夫（Tel Aviv）發射火箭彈後，以色列同日對加沙南部拉法（Rafah）發動空襲。以軍當天巴上轟炸拉法西部有大批難民棲身的社區Tel Al-Sultan，轟炸造成大面積起火，巴勒斯坦衛生部門指至少45名人死亡、249人受傷。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）回應事件時稱，這是悲劇性的錯誤。



事件發生在聯合國旗下的國際法院（International Court of Justice）5月24日下令以色列停止進攻拉法之後，多國更是為之憤怒。

兩週前以色列軍隊在拉法（Rafah）東部發動地面攻擊後，數千人正在Tel Al-Sultan避難，豈料那裏最終變成人間煉獄。

哈馬斯控制的加薩衛生官員表示，一半以上的死者是婦女、兒童和老人，並補充說，由於更多人嚴重燒傷，情況危急，死亡人數可能會上升。

巴勒斯坦紅新月會發表聲明說，很多人被困火災現場，救援人員卻無法接近。

+ 1

以色列政府發言人27日在評論事件時表示，針對空襲的初步報告稱，是空襲引發的火災造成平民死亡。

巴勒斯坦總統府在一份聲明中說，以軍襲擊拉法難民營是一次「令人髮指的屠殺」。聲明呼籲國際社會立即採取行動，制止以方對巴勒斯坦領土的「全面侵略」。

以色列國防軍26日晚發表聲明確認其對拉法發動襲擊，並表示以軍襲擊目標是一處屬於巴勒斯坦極端組織的「大院」。聲明說，以軍注意到襲擊和引發的火災「傷害」到一些平民的報道，這一事件正在調查中。

縱使發生Tel Al-Sultan慘案，當地衛生官員稱，以色列坦克27日仍繼續轟炸加沙南部城市的東部和中部地區，造成8人死亡。

以巴衝突：2024年5月26日，以色列對加沙地帶南部拉法的難民營發動襲擊後，大火肆虐，畫面怵目驚心。圖為影片截圖。（ REUTERS/Reuters）

以軍「解畫」更令人髮指

以軍稱根據“精確情報”，週日的空襲消滅了激進組織哈馬斯在第二大巴勒斯坦領土西岸的參謀長，以及另一名幕後襲擊以色列人的官員。

以色列最高軍事檢察官稱這次空襲「非常嚴重」，並表示調查正在進行中。

以軍26日早些時候稱，有從拉法地區發射的8枚火箭彈被攔截。一位部長表示，這表明需要繼續針對哈馬斯採取行動。

少將耶魯沙爾米（Yifat Tomer Yerushalmi）在27日的會議上表示：「以色列國防軍對戰爭期間對非戰鬥人員造成的任何傷害表示遺憾。」

2024年5月26日，以色列襲擊加沙走廊南部拉法流離失所者棲身的社區Tel Al-Sultan，導致該處發生大火。圖為27日大火撲滅後，一名手抱寶寶的男子來到現場，檢視一些被燒成焦炭的小艇。（Reuters）

國際社會強烈譴責

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）27日在社交媒體X發文稱，對是次襲擊感到「憤怒」，要求以軍必須停止行動。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）27日表示，國際法院的裁決必須受到尊重。貝爾伯克稱，「國際人道法適用於所有人，也適用於以色列的戰爭行為」。

沙特阿拉伯27日譴責以色列的攻擊，卡塔爾則表示，拉法的攻擊可能會阻礙調解停火和交換人質的努力。

阿聯酋外交部27日發聲明稱譴責以色列針對拉法難民帳篷的行為。它強調執行國際法院裁決的重要性。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA，簡稱近東救濟工程處）在社交媒體X的一份聲明中表示，來自拉法的影像再次證明加沙是「人間地獄」。

總部位於美國的猶太倡導組織猶太和平之聲（Jewish Voice for Peace）27日在一份聲明中表示，「我們永遠不會忘記拉法今晚出現的畫面。包括嬰兒在內的人類被活活燒死並撕裂。這場種族滅絕必須結束，現在就必須結束。」

以巴衝突：2024年5月26日，以色列對加沙地帶南部拉法的難民營發動襲擊後，大火肆虐，畫面怵目驚心。圖為影片截圖（ REUTERS/Reuters）

以軍：殺了哈馬斯參謀長

以軍27日凌晨在一份聲明講述是次空襲的結果，稱一架以軍戰機26日晚在拉法炸死哈馬斯一名指揮官以及一名高級官員。

以軍稱，空襲消滅了巴勒斯坦武裝運動哈馬斯參謀長拉比亞（Yassin Rabia，暫譯），還有高級成員和納加爾（Khaled Nagar，暫譯）。

以軍在Telegram頻道上的通稿中表示：「以色列空軍消滅了在朱迪亞-撒馬利亞區（Ezor Yehuda VeShomron，《聖經》中對約旦河西岸的稿呼）指揮哈馬斯的拉比亞。」

通稿中指出，拉比亞在約旦河西岸指揮哈馬斯的所有行動。