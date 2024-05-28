伊總統墜機調查新影片指天氣無異常不涉違規操作　6月28日選總統

伊朗當局公布5月19日總統萊希乘坐的直升機，墜毀山區事故的更多細節，指事發時天氣無異常，亦無出現違規操作。伊朗內政部公布啟動總統選舉程序，總統選舉投票將於6月28日舉行。



伊朗國家電視台播放有關萊希（Ebrahim Raisi）遇難的紀錄片，由事發當日出席活動的萊希及其他官員的隨行記者憶述事發經過。

片中提到當日上午出發時，無落雨亦無大霧，萊希等人分別乘坐3架直升機出行，萊希的直升機在中間。到下午時，飛機遇到雲團，萊希所坐直升機的飛行員，下令所有直升機爬升，飛越雲層，但大約30秒後，載住萊希的直升機失聯，其餘兩架直升機在搜尋無結果後，緊急降落附近一個礦場。事故調查工作仍在進行中。

與此同時，伊朗內政部公布啟動總統選舉程序，要求伊朗各地設立投票站，組建選舉總部及選舉執行委員會。

根據最新確定嘅時間表，候選人登記將於5月30日至6月3日進行，6月12日至27日展開競選活動；總統選舉投票將於6月28日舉行。

根據憲法條文，如果總統任內去世，經伊朗最高領袖確認，由第一副總統代為執行總統職務；第一副總統、議會議長及司法總監將組成委員會，須於50日內安排新總統選舉。