風暴雷馬爾襲孟加拉及印度　造成至少16死　數十萬戶停電

強烈熱帶風暴雷馬爾（Remal）吹襲孟加拉（Bangladesh）南部與印度（India）西部，增至最少16人死亡，數十萬戶停電。孟加拉受風暴潮影響，多處缺堤，數十條村被淹浸，至少10人喪生，其中2人原本正前往庇護所。當局早前已疏散受災地區80萬人到庇護所暫時棲身。官員指，很多民眾都不願意拋棄牲畜和房屋前往避難，拖到最後一刻才離開，但已經太遲。



至於印度西孟加拉邦（West Bangal），就有6人喪生，包括4人觸電死亡，2人分別被倒塌的混凝土和房屋壓死。沿岸不少茅草屋屋頂、電線杆及樹木被吹毀，首府加爾各答（Kolkata）有大量街道被淹沒。一度關閉的加爾各答機場重開，有50多班機取消。郊區火車亦已恢復服務。

印度氣象部門預計，雷馬爾今早登陸後會進一步減弱，但阿薩姆邦（Assam）及東北部省份，未來兩日仍有暴雨。