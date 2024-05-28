朝鮮軍事偵查衛星發射失敗　曾揚言今年要射3枚　專家：疑趕進度

朝鮮國營傳媒朝中社5月28日發文表示，新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1-1」的發射任務失利，報道指失敗原因在於液體燃料火箭引擎出現問題。《韓國先驅報》28日引述專家表示，朝鮮若要按計劃完發射任務，則需「加快步伐」。



朝鮮2023年11月成功發射一枚軍事偵察衛星後，表示要在2024年內發射3枚衛星。韓國峨山政策硏究院（Asan Institute for Policy Studies）專家楊旭（Yang Uk，音譯）說：「今年上半年已經快要結束了，朝鮮至今還沒有發射任何衛星。要想在今年內發射全部三顆衛星，他們需要加快步伐。」

▼日本放送協會（NHK）在報道中指出，從片中看到橙色火焰猛烈冒出的情況，似乎是發生爆炸：

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朝鮮現場指揮部專家初步認為，新研製的液氧煤油發動機在運作可靠性方面出現問題，由此導致事故的發生。朝鮮國家航空宇宙技術總局還表示，委員會還將進一步核查可能造成事故的其他因素。

韓國外交部28日稱，韓國、美國、日本特使當日致電譴責朝鮮發射衛星，並認為朝鮮此舉違反聯合國安理會決議，威脅地區和平安全。

朝鮮2023年5月和8月進行的兩次軍事偵察衛星發射同樣以失敗告終，並立即承認失敗。