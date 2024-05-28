以色列無視國際譴責　坦克開入加沙拉法市中心

以色列因空襲加沙拉法一難民營引起奪命大火遭國際社會譴責，但情況看來仍如以色列多次重申般，針對當地的行動仍將推進。巴勒斯坦加沙消息人士5月28日告訴新華社記者，以軍坦克當天開進加沙地帶南部城市拉法（Rafah）市中心。



路透社28日引述目擊者稱，在拉法中心地標奧達清真寺（Al-Awda mosque）附近發現裝​​有機關槍的坦克車和裝甲車。

路透社引述以軍稱，部隊繼續在拉法地區行動，但沒對攻入市中心的報道發表評論。

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巴勒斯坦極端組織哈馬斯5月26日向以色列中部城市特拉維夫（Tel Aviv）發射火箭彈後，以色列同日空襲拉法。以軍當天巴上轟炸拉法西部有大批難民棲身的社區Tel Al-Sultan，轟炸造成大面積起火，傷亡慘重。45名死者中，逾半是兒童、婦女和長者。

事件發生在聯合國旗下的國際法院（International Court of Justice）5月24日下令以色列停止進攻拉法之後，多國更是為之憤怒。以軍在拉法的攻勢已持續3週。

以政府發言人27日在評論事件時表示，針對空襲的初步報告稱，是空襲引發的火災造成平民死亡。以總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）回應事件時稱，這是悲劇性的錯誤。