美國「不賣就禁」法案爭議訴訟　上訴庭9月開始審理

美國上訴法院星期二（5月28日）制定時間表，快速審理美國新法規定中國字節跳動在2025年1月19日之前剝離TikTok在美資產的訴訟。



TikTok、字節跳動和一群TikTok內容創作者，連同美司法部，本月17日要求哥倫比亞特區上訴法院在今年12月6日前，對美國「不賣就禁」TikTok的新法做出裁決，以確保各方在必要時，有時間在1月19日的期限前要求最高法院覆核。

路透社報道，美國哥倫比亞特區上訴法院星期二下令，將於今年9月就相關訴訟進行口頭辯論。

根據上訴法院制定的時間表，TikTok、字節跳動和一群TikTok內容創作者，必須在6月20日前提交有關法律文書，美司法部必須在7月26日前提交法律文書，答辯書則必須在8月15日前提交。

美國總統拜登（Joe Biden）在4月24日簽署新法，規定字節跳動在明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨禁令。白宮說，出於國家安全考慮，希望看到中國終止對TikTok的所有權，但不希望禁止TikTok。

字節跳動與TikTok隨後在5月7日共同起訴美國政府，指「不賣就禁」法違反美國憲法，包括違反第一修正案對言論自由的保護。TikTok的一群用戶14日也在美國法院提出訴訟，挑戰美國針對TikTok的做法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

