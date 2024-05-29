荷蘭前情報局長或將任下屆總理　受四右翼政黨聯合提名

荷蘭前情報局長、政治素人斯霍夫（Dick Schoof）5月28日表示，他將維堅持法治，成為「全體荷蘭人的總理」。此時正值他受到國會四個傾向右派的黨派聯合提名作為下屆總理的人選，如無意外，他將擔任荷蘭下屆總理。



斯霍夫表示，自己受四黨的邀請來領導即將組成的新任政府，但他此前亦無任何相關從政經驗。荷蘭第一大政黨自由黨（PVV）領導人、政治老手維爾德斯（Geert Wilders，又譯懷爾德斯）則對此表示祝賀，稱他「不屬於任何黨，但亦因此能超越黨」。

↓↓維爾德斯在社交平台發文祝賀斯霍夫受到提名↓↓

路透社28日分析指，斯霍夫組建的政府將成為荷蘭數十年來最右翼的政府。

圖為2024年5月28日，荷蘭海牙，斯霍夫（Dick Schoof）出席新聞發布會。（Reuters）

自由黨（PVV）、自由民主人民黨（VVD）、新社會契約黨（NSC）和農民黨（BBB）在眾議院共占有過半席次。這四黨在15日就組建聯合政府達成協議，並在翌日公布的執政中表示將實施「史上最嚴格的庇護制度」，譬如加強邊境管控，以及對尋求庇護者實施更嚴厲的規定。

荷蘭在2023年11月舉行眾議院選舉，自由黨獲得眾議院150席中的37席，首次成為眾議院第一大政黨。