國新辦發表報告　指美國嚴重威脅和阻礙世界人權事業健康發展

國務院新聞辦公室5月29日發表《2023年美國侵犯人權報告》，稱揭露美國侵犯人權的真相。



根據央視，報告分為序言、公民和政治權利淪為空談、種族主義頑疾貽害深遠、經濟和社會不平等日益加劇、婦女和兒童權利遭受持續侵犯、無證移民悲慘境遇觸目驚心、美式霸權製造人道主義危機，共七部份。

報告稱，2023年美國的人權狀況持續惡化。在美國，人權朝着日益兩極化的方向發展。美國政黨惡鬥、政府失能、治理失效，公民權利和政治權利無法有效保障。大規模槍擊事件持續高發，警察執法濫用暴力，政府公信力持續下跌。

報告指出，美國種族主義根深蒂固，種族歧視情勢嚴重。針對非裔的系統性種族主義已經滲透到美國警察部隊和刑事司法系統。美國貧富分化加劇，低收入家庭難以支付食物、房租和能源等基本生活所需。

報告顯示，美國婦女與兒童權利長期遭受系統性侵犯，每年約有5.4萬名婦女因遭受懷孕歧視而失業，毒品濫用在青少年族群中蔓延。美國是一個在歷史和現實中都受益於移民的國家，卻有嚴重的排斥和歧視移民問題。移民及兒童遭受大規模逮捕、人口販運與剝削等殘酷對待。

報告強調，美國長期奉行霸權主義，推行強權政治，濫用武力和單邊制裁。持續向他國輸送集束彈藥等武器，加劇區域緊張局勢和區域武裝衝突，造成大量平民傷亡和嚴重人道危機。大肆實施「外國代理人」行動，破壞他國社會穩定，侵犯他國人權。

報告認為，美國存在的許多人權問題，不僅使人權在美國實質上異化為少數人享有的特權，也嚴重威脅和阻礙世界人權事業的健康發展。能否以符合時代特徵、順應歷史潮流的理念和舉措破解美國權困局，美國人民在期待，國際社會在觀察，美國政府要回答。