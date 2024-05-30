特朗普掩口費案｜陪審團未達成裁決　延至29日再商議

美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案經過長達五週的聆訊後，紐約法院陪審團5月29日退庭商議，但經4個半鐘商議後，仍未達成裁決，陪審團成員將在29日上午繼續商議。



特朗普被控在2016年總統大選前夕，涉嫌偽造商業文件以隱瞞向成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）提供掩口費一事。他一直否認控罪，並在29日於法庭外向傳媒表示，整宗官司都是被操縱。

而在陪審團退庭商議前，主審法官梅爾昌（Juan Merchan）指示陪審團必須放下對被告的個人偏見，以及細心審議主要證人、特朗普的前律師科恩（Michael Cohen）證供。他表示科恩在供詞中提到自己直接參與特朗普企圖隱瞞掩口費一事，不過即使認為科恩的證供可信，但仍不足以只憑該證供裁定被告有罪，而是需要配合其他證據定罪。

科恩在作供時稱，他在2016年大選前曾自費13萬美元，以阻止丹尼爾斯公開過去與特朗普曾發生性關係之事。他亦指特朗普批准有關費用，並同意在大選後以法律費用為掩飾，向科恩分期償還款項。

美國前總統特朗普5月29日離開法庭時向傳媒發表講話，再次批評掩口費官司是被操縱。（Reuters）

特朗普的辯護律師指科恩謊話連篇，而檢控官則表示，多個語言訊息、電郵及其他文件都可以支持科恩的供詞，又認為該筆掩口費令這宗事件石沈大海，或是特朗普當年贏得大選的原因之一。

假如特朗普被裁定罪名成立，將不會影響他爭取重回白宮或再次成為總統，他亦很大機會上訴；如果罪名不成立，則可以為他移除主要法律障礙，無需再抽身到法律應訊而影響拉票活動。

除了這宗官司，特朗普面對另外三宗刑事起訴，但預計審訊不會在11月5日的大選前開始。