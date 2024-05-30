美國「口臭強姦犯」棄保潛逃　藏匿近17年後终落網

美國一名男子2005年在麻省（Massachusetts）強行闖入女員工家中性侵得逞，儘管他犯案時戴着面具，惟女員工仍憑藉「強烈口臭」指認出他。不過，男子在繳交保釋金後逃亡。在潛逃近17年後，他5月28日於加州再次被逮捕。



據《紐約時報》5月29日報道，現年55歲的李端傑（Tuen Kit Lee，音譯）28日在一次交通攔查中因身份暴露而被捕。他曾在2005年犯下嚴重強姦罪、入屋搶劫罪等罪，結果卻於2007年繳交10萬美元（約78萬港元）保釋金後棄保潛逃。

直到2024年初，麻省警方收到線報，顯示李端傑可能藏匿在北加州三藩市灣區康特拉科斯特縣城市丹維爾（Danville）數英里外的小鎮「魔鬼鎮」（Diablo）。

2024年5月28日，李端傑（Tuen Kit Lee，音譯）在一次交通攔查而被捕。他曾在2005年犯下嚴重強奸罪、入室搶劫罪，結果卻在繳交10萬美元（約78萬港元）保釋金後潛逃。（麻省警方twitter）

警方表示，他們在5月28日採取行動，趁著李端傑及其女友開車出門時將他攔下，起初他以假名掩飾，但在警員的追問下坦白身份，後來透過指紋確認李端傑就是潛逃已久的「口臭強姦犯」。

麻省警方提到，儘管當時與李端傑同行的女子與他一起在加州生活長達15年，但女子對他的真實身份一概不知。當局形容，順利將李端傑逮捕歸案，讓受害人和苦追李端傑16年的執法人員帶來安慰。