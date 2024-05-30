美國有份搗破最大型殭屍網絡中國籍主犯落網　北京回應

美國司法部5月30日宣布搗破可能是有史以來最大的殭屍網絡，主犯中國公民王雲鶴（Wang Yunhe，音譯）被捕。他面臨4項控罪，包括串謀電腦詐騙、大型電腦詐騙、串謀網上詐騙及串謀洗黑錢。若全部罪成，最高可判囚65年。



美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）28日宣布，對3名中國公民及他們3家位於泰國的公司實施制裁。

路透社5月30日報，美司法部拘捕並起訴相信是主犯的王雲鶴，涉嫌在2014至2022年間，建立及經營一個專門用作網絡攻擊的殭屍網絡911 S5，偷取美國政府在疫情期間，為民眾提供的紓緩基金當中的59億美元（約461億港元）。

除了詐領福利外 ，911 S5入侵全球近200個國家的1,900萬個IP位址，當中位於美國的IP位址達613,841個。王雲鶴把這些IP位址出售予網絡罪犯，獲得9,900萬美元（約7.7億港元）得益。911 S5另外亦涉及騷擾、非法剝削及其他罪行。

今次行動由美國、新加坡、泰國和德國執法部門聯合協調，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗・雷（Christopher Wray）形容，涉案的殭屍網絡是全球有史以來最大規模。

法新社記者30日在中國外交部例行記者會提問，請問外交部是否了解此案，能否提供更多細節。外交部發言人毛寧稱不了解具體情況。她說可告訴記者的是，中方一貫堅決反對並打擊一切網絡犯罪行為。