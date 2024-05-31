甘茨要求以色列提選舉　內塔尼亞胡政黨呼籲各方保持團結

以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）的政黨要求提前舉行選舉，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的政黨則表明以色列需要保持戰時團結。



路透社報道，戰時內閣部長甘茨所領導的中間派政黨星期四（5月30日）發聲明說，政黨已提交一項決議，要求解散議會，並提前舉行選舉。

不過，以色列總理內塔尼亞胡的政黨利庫德集團（Likud）回應說，以色列需要保持戰時團結。

以色列領導層的分歧日益擴大，甘茨曾限定內塔尼亞胡在6月8日前制定加沙戰後計劃，否則他將退出戰時內閣。

以巴衝突：2024年3月1日，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）參與人質家屬的遊行。（Reuters）

星期三（29日）最新民調顯示，內塔尼亞胡自以哈戰爭爆發以來，支持率首次超越主要競爭對手甘茨。500名選民的民調顯示，36%人認為內塔尼亞胡適合當總理；另有30%人支持甘茨。誤差幅度為4.4%。上個月，甘茨以35%比29%領先。

以色列戰時內閣由甘茨、內塔尼亞胡和加蘭特（Yoav Gallant）三人組成。甘茨與加蘭特都主張，以色列不應在戰後維持對加沙的軍事控制。甘茨為加沙戰後計劃提出的戰略目標包括建立一個多方參與的國際民事治理機制、推進以色列與沙特關係正常化進程等。

然而，內塔尼亞胡政府中的極右派成員則堅稱，以色列必須繼續控制加沙，才能擊潰哈馬斯，並反對建立巴勒斯坦國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

