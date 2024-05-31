今年第2號颱風「馬力斯」（熱帶風暴級；英文名稱：Maliksi；名字來源：菲律賓；名稱意義：菲律賓語，快速的意思）正在接近香港。



【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】香港天文台30日下午4時45分網站最新消息顯示，與馬力斯相關的狂風驟雨及強風正逐漸影響珠江口一帶，本港風力會逐步增強。預料三號強風訊號會至少維持至明早6時。

中國氣象台下午6時發布的消息顯示，馬力斯31日下午2時在南海西北部海面上生成，下午5點鐘其中心位於廣東省陽江市以南大約165公里的海面上，就是北緯20.4度、東經111.9度，中心附近最大風力有8級（18米/秒），中心最低氣壓為998百帕，七級風圈半徑60-150公里。

當局預計，「馬力斯」將以每小時15至20公里的速度向偏北方向移動，強度變化不大，將於今天（31日）夜間在廣東台山到電白一帶沿海登陸（熱帶風暴級，8級，18-20米/秒）。登陸後將轉向東北方向移動，強度逐漸減弱。

大風預報： 5月31日晚上8時至6月1日晚上8時，南海大部及西沙群島和中沙群島、廣東沿海、海南島東部沿海將有6-7級大風，其中南海西北部部分海域和廣東中部沿海的風力有8級，陣風可達9-10級。

降雨預報：5月31日晚上8時至6月1日晚上8時，廣東、海南島及西沙群島、福建大部、江西南部和東部、浙江南部等地有大到暴雨，其中，廣東南部沿海、海南島東北部、福建西北部等地部分地區有大暴雨（100-220毫米）。

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