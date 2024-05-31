颱風馬力斯被指最快今天形成　中日氣象部門發布「最新預測路徑」

今年首個颱風艾雲尼已演變為溫帶氣旋，正在往日本移動。日本氣象廳預測，第2號颱風「馬力斯」或在31日晚形成，並往北移動，在華南地區登陸中國大陸，但最快2日就會再度轉為熱帶低氣壓。



【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／艾雲尼／日本旅遊】中國方面的預報指出，至於海上，今年第1號颱風「艾雲尼」已停止編號，與此同時南海熱帶氣旋系統發展增強，並於30日下午加強為熱帶低壓。

這熱帶低壓強度逐漸加強，可能於今天白天加強為今年第2號颱風，並於今天傍晚到明天凌晨在廣東珠海到電白一帶沿海登陸，隨着南海熱帶低壓帶來大量水汽，華南沿海地區強降雨將增多。此外，今明天東北地區多雨。

中國氣象局中央氣象台早上8時42分資料顯示，熱帶低氣壓最大風力15米/秒（約54公里/小時），中心氣壓1000 hPa。它的參考位置距離廣東省陽江市偏南方向約310公里。當局預報稱，它將以每小時15至20公里的速度向北偏東方向移動，強度略有增強。

日氣象廳則預測這熱帶低壓將持續增強，最快有可能在31日晚發展成2號颱風馬力斯。這熱帶低氣壓31日上午位在南海，緩慢朝北方移動，中心氣壓為1000百帕，近中心最大風速每秒15米，瞬間最大陣風每秒23米。

氣象廳預測熱帶低氣壓31日晚會發展成颱風，之後持續往北移動，1日在中國大陸大登陸，但很可能2日就會變為熱帶低氣壓。

日本放送協會（NHK）5月31日稱，艾雲尼雖已演變為溫帶氣旋，但受它和鋒面變化的影響，關東地區南部和伊豆諸島到中午都有雷電大雨的危險。日本氣象廳敦促人們注意山崩、低窪地區洪水和河水上漲。

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