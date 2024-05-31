香格里拉對話｜睽違約2年　中美防長料下午1時會晤

美國防部5月24日宣布國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）5月31日至6月2日出席新加坡出席香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）期間，將與中國國防部長董軍會晤。新加坡《聯合早報》稱，奧斯汀與董軍31日下午1時會晤。



報道指，會議在香格里拉大酒店舉行，數名美方官員已在場準備。

這將會是兩人繼4月進行視像通話後首次會面，預計雙方將討論重要的地區和雙邊問題，並努力彌合分歧。

5月30日，美國防長奧斯汀自上任後第十次訪問亞太地區。五角大樓此前宣布，奧斯汀將在新加坡與新加坡總理黃循財舉行會談，並與東南亞國家的防長舉行多邊會議，還會出席美日韓防長會談。此外，還將在亞洲安全峰會「香格里拉對話 」上發言，它5月31日在新加坡開幕，持續到6月2日。

據《政治報》（Politico）報道，奧斯汀31日與中國防長董軍舉行會談。在雙邊關係複雜以及北京和華盛頓在該地區存在明顯競爭關係的背景下，觀察人士認為這是訪問計劃中的一個關鍵點。在此次訪問期間，美國防長還將在柬埔寨停留，並參加盟軍在法國諾曼底登陸80周年紀念儀式。

美國國防部長奧斯汀2024年5月6日在白宮出席活動。（Reuters）

在世界三大軍事強國中，中美兩國防長已經有大約2年沒有舉行過會晤。美中兩國防長上一次面對面會晤是2022年6月在柬埔寨舉行的，當時奧斯汀與中國前國防部長魏鳳和舉行了會談。2023年12月，董軍上將出任中國國防部長，迄今為止，奧斯汀僅與董軍進行過一次視像通話——他們的會談於今年4月舉行，討論的話題很廣泛，包括烏克蘭、南海和台灣等問題。

儘管五角大樓尚未正式宣布雙方即將舉行的面對面會談的議程，但可以合乎邏輯地推測，五角大樓負責人將提出地區和全球安全問題，並重申兩國軍方必須保持工作和經常接觸，以避免「誤解和誤判」。這是自2022年因時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣中國單方面中斷與美國軍事接觸後，奧斯汀在談到與中國的雙邊關係時反復強調的一點。2023年11月，中美兩國領導人在三藩市舉行峰會後才做出了恢復溝通的政治決定。