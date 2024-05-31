特朗普罪成懶人包｜能選總統嗎？一定坐監？一文看懂What's Next

美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）封口費案34項罪名全數成立，法院宣布將在7月11日判刑。



這是一項史無前例的歷史性判決，讓特朗普成為史上首位被定罪的美國前總統，也是史上首位以重罪犯身份參選總統的主要政黨候選人，綜合BBC和路透分析，那特朗普接下來會面臨什麼狀況？

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封口費案於今年4月底開審。12名陪審員30日在審議2天後，宣布特朗普面臨的34項指控全部有罪。法官預計將在7月11日宣判。

特朗普還能競選總統嗎？

可以。美國憲法對總統候選人的資格要求相對較少，只需滿足年滿35歲、在美國出生、且在美國居住至少14年的條件即可參選。並未明確規定有罪者不得參選總統。

但這項有罪判決仍然可能影響11月的總統大選。彭博資訊和Morning Consult今年稍早的一項民調發現，若特朗普被定罪，關鍵搖擺州53%選民將拒絕投給特朗普。

美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）本月進行的民調顯示，6%特朗普支持者可能不會投票給他，這在如此激烈的大選中影響甚大。

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特朗普現在會怎樣？

特朗普在整個審判過程中一直處於保釋狀態，在承審法官莫城（Juan Merchan，又譯莫城）安排量刑聽證會前，仍將可維持自由之身，直到7月11日回到法院接受法官宣判。

有鑑於這34項罪名中，每項罪名最高可處5000美元的罰款和／或4年監禁，這意味着特朗普恐將面臨最高17萬美元的罰款和／或136年的監禁，但法官在裁決時會考慮特朗普年齡、有無案底等因素，特朗普最終可能被判罰款、緩刑、監管或入獄。

路透報道，特朗普要進監獄幾乎不可能，在紐約，沒有犯罪紀錄的人僅因偽造商業紀錄就入獄的情況相當少見，比較常判的是罰款或緩刑。

如果受到罰款以外的懲罰，特朗普可能會被軟禁在家或實施宵禁，而非監禁。特朗普身為前總統，終身擁有特勤局的貼身保鑣，在監獄內確保他安全的後勤工作可能會很複雜。

特朗普可以上訴嗎？

可以。成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）在法庭上提供的證據可能是理由之一，她聲稱與特朗普發生過性關係是此案的核心。

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紐約法學院教授科明斯基（Anna Cominsky）表示，丹尼爾斯提供的一些細節對於陳述事實來說確實沒必要。

科明斯基說：「從一方面來說，她的細節陳述讓她可以提高信賴度，而作為檢察官，你會希望提供足夠的細節讓陪審團相信她所說的話。但從另一方面來說，會有一條界線，可能讓她的陳述顯得無關，或是帶有偏見。」

特朗普辯護團隊在丹尼爾斯作證時間兩度要求認定她的陳述無效，但遭法官駁回。

此外，本案的地區檢察官所採取的新法律策略也可能成為上訴的理由。偽造商業記錄在紐約可能是較低層次的犯罪，但是特朗普因為所被認定的第二項犯罪而面臨較嚴重的指控。該項犯罪指控他試圖非法干預2016年大選。

在此案中，曼哈頓地方檢察官布拉格（Alvin Bragg）辦公室指控，特朗普是為了掩蓋違反州選舉法的罪刑。但特朗普律師指出，州法並不適用於聯邦選舉。

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特朗普可以投票嗎？

很可能可以。根據特朗普居住的佛羅里達州規定，在其他州因重罪被定罪者，沒有資格在佛州投票，但前提是這次定罪讓當事人在將他定罪的州喪失投票資格。

特朗普在紐約被定罪，但紐約州僅規定犯人被監禁期間不得投票。這意味着除非特朗普11月5日前入獄，否則他應該有資格投票。

特朗普未來能特赦自己嗎？

不行。總統可以特赦那些犯下聯邦罪的人。紐約州的封口費案涉及州事務，代表如果特朗普再次當上總統，也無法自我特赦。

特朗普另一樁案子，遭控試圖推翻佐治亞州2020年大選的刑事案也是如此。該案目前仍處於上訴階段。

特朗普對另外兩起聯邦犯罪案是否擁有特赦權則仍不明確，一起是有關他不當處理機密文件案，另一起是他密謀推翻2020年大選結果的案件。

這兩個訴訟案都不會在11月大選前進行，即使它們開始進行，憲法學者也不認為總統的特赦權包括特赦自己在內。不過，特朗普有可能會是第一個試圖這麼做的人。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】