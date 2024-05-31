也門胡塞武裝射導彈襲擊美國航母　五角大樓官員：不掌握具體情況

也門胡塞武裝（Houthis）5月31日宣布，其向位處紅海的美國航母「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）發射導彈，此舉為報復美軍。美國防部一名官員向路透社說，不掌握具體情況。



也門胡塞武裝稱美英連夜襲擊薩那（Sanaa）、荷台達（Hodeidah）和塔伊茲省（Taiz Province）。武裝組織電視台Al-Masirah稱，美英對荷台達的攻擊造成16人喪生。電視台報道還說，美英襲擊還針對塔伊茲的電訊基建設施。

法媒報道，當地時間5月30日至31日夜間，也門首都薩那和港口城市荷台達響起巨大爆炸聲。

報道引述衛生部門消息說，僅在荷台達就有16人死亡，逾35人受傷，但並未說明死傷人員到是平民還是武裝分子。

根據Al-Masirah報道數字，這次襲擊是美英聯軍今年1月開始打擊也門境內胡塞武裝軍事目標以來，造成死亡人數最多的一次。

美國航母「艾森豪威爾」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN-69）。（「艾森豪威爾」號Facebook專頁2023年5月13日發布照片）

美國海軍學會網站5月6日報道稱，根據美國海軍學會新聞網站發布的《艦隊和船舶位置報告》，美國航母艾森豪威爾號返回紅海，其部署已超過200天。

「艾森豪威爾」號航母在紅海航行約4個月後於4月底通過蘇伊士運河進入地中海。該航母隨後在希臘克里特島（Crete）的蘇達灣（Souda Bay）停靠，這是它自2023年10月部署以來首次公開宣布停靠。

巴勒斯坦極為組織哈馬斯2023年10月7日跨界突襲以色列並遭報復後，胡塞武裝聲援巴人，並對紅海和亞丁灣的國際船隻發動襲擊。

英國防部說，聯合行動的目標是紅海港口城市荷台達的三個地點，據稱那裏部署了無人機和地對空武器。

美軍中央司令部（CENTCOM）發聲明稱，這次襲擊成功打擊13個胡塞武裝控制的地點。