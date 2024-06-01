奧斯汀︰印太仍是美國優先戰區　不點名批評中國軍隊台海活動

美國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）6月1日在新加坡香格里拉對話會發言時提及5月31日與中國國防部長董軍會面。他表示，兩人已進行坦誠的討論。



奧斯汀稱，他希望確保人們清楚地認識到，儘管在歐洲和中東要面對烏克蘭和加沙戰事，但印太地區仍然是美國的優先戰區。

他不點名指中國在南海作出脅迫行為，指美國的盟友之一菲律賓受到危險的脅迫，重申華府對菲律賓的安全承諾堅定。

美國防部網站5月31日發布的新聞稿稱，奧斯汀在與董軍的首次會晤中強調在美中兩國之間保持多層次軍事交流的重要性。

奧斯汀對中國軍隊最近在台灣海峽附近的挑釁活動表示關切。他重申，「中國不應利用台灣的政治過渡作為採取強制措施的藉口。台灣的政治過渡是正常的、例行的民主進程的一部分」。

他表示，美國仍然致力於長期奉行的「一個中國」政策，該政策以《與台灣關係法》、中美三個聯合公報和「對台六項保證」為指導。

美防長還重申了台灣海峽兩岸和平與穩定的重要性。

奧斯汀強調了尊重國際法所保障的公海航行自由的重要性，特別是在南海。

他說：「美國將繼續在國際法允許的任何地方安全、負責地飛行、航行和行動。」