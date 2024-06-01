馬力斯挾大雨閃電影響沖繩　多雲有雨天持續至「這一天」

日本氣象協會的天氣預報應用程式tenki.jp稱，5月31日下午在南海形成的颱風馬力斯向北移，6月1日下午在華南地區轉為熱帶氣旋。馬力斯是今年第2號颱風馬力斯英文名稱是Maliksi，名字由菲律賓提供。它在菲律賓語中的意思是「快速」。



【天文台／最新颱風消息／天氣消息／颱風路徑預測／馬力斯／日本旅遊／日本旅行】日本放送協會6月1日稱，針對大雨警報的發布，沖繩縣竹富町1日上午8點剛過，就向西表島西部地區的895戶、1499人發布了長者等的避難訊息。

警戒級別5級，今次發發的是3級，敦促長者和傷健人士開始疏散。

《沖繩時報》1日引述日本氣象廳消息，截至1日上午9時，2號颱風正在南海緩慢北移。中心氣壓1002百帕，中心附近最大風速18米／秒，最大瞬時風速25米／秒。

現於日本旅行的人要注意了，如身在沖繩，不建議進行戶外活動，亦不建議在空曠地方逗留。截至當地時間上午10時30分，除大東島地區外，沖繩大片地區已發布雷電警報。石垣島地區也發布大雨警報（洪水和山崩）和洪水警報。

據沖繩縣氣象台台稱，受馬力斯影響，梅雨鋒正從中國南部延伸至沖繩地區。因此，受雨季鋒面和鋒面濕空氣流入影響，預計1日至2日天氣多雲有雨，部份地區有雷陣雨。沿海水域的波浪略高。沖繩氣像台發突發降雨、閃電和山崩的警報。

tenki.jp稱，隨着溫暖潮濕的空氣流向琉球群島（日本稱為南西諸島，Nansei Islands）附近停滯的季節性降雨鋒，鋒面有變得更加活躍的風險。預計沖繩和先島群島3日（周一）將出現局部大雨。tenki.jp呼籲人們在低窪地區須注意山崩和洪水。

圖為日本氣廳網站在當地時間2024年6月1日下午3時發布的圖片。

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