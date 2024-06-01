南非大選點票接近完成：執政黨得票40%　失多數派地位

南非獨立選舉委員會6月1日表示，點票工作已接近完成。在已點算完畢的逾98%選票中，執政黨非洲人國民大會（African National Congress，ANC）仍以40.14%的得票率位居首位，但預料將無法保住在國會多數派地位。



非洲人國民大會暫時以6118557張選票位居榜首，大幅低於2019年大選時57.5%的得票率，也是該黨30年來首次得票率低於50%。

民主聯盟（Democratic Alliance）以21.71%的得票率位居第二；民族之矛黨（uMkhonto we Sizwe）的得票率上升至14.76%，排名第三。

南非的選舉委員會6月2日正式公布選舉最終結果。

圖為2024年5月25日，南非現任總統兼執政黨非洲人國民大會（ANC）主席拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在約翰內斯堡一體育場舉行選舉前ANC最後一次集會，並在會上向支持者發表講話。（Reuters）

南非或將開始進入聯合政府時代，但仍有變數。拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）理論上仍可保住總統大位，因它所屬政黨黨所得票數仍是排名第二者逾一倍，但他仍將在這個週未面對黨內外要求他下台的聲音。

路透社6月1日引述ANC一名高級成員支持他繼續留任黨魁，以及有分析家指出，放眼全黨都沒有明顯有力可以接任的人。

拉馬福薩倘想留任總統，將涉及ANC與其他政黨的談判，包括以內閣部長職位、對國會更多的控制權，甚至是議長職位作為交換條件。