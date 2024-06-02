買PS5或Switch？夫妻為此大吵　男跳上引擎蓋　遭開車妻甩下慘死

美國密西根州44歲女子文妮絲（Vinnice Leon，暫譯）與丈夫萊昂（Robert Leon）。萊昂希望文妮絲買PS5，但她執意買了Switch。兩人爭吵期間，丈夫激動至跳上汽車引擎蓋醫，但被正在開車的妻子甩下來，最終不治身亡。



事發於3月25日中午12時35分左右在密歇根州霍蘭市（Holland）當地Wendy's快餐店外的停車場，二人當時在車內爭吵。

丈夫憤面離開車之後，文妮絲則試圖開車離開，未料萊昂竟跳上汽車引擎蓋。她隨後繼續駕駛汽車左轉駛入另一條道路，汽車轉彎時，丈夫被甩下車並撞到頭部，導致嚴重腦出血。他送醫後不幸身亡。

文妮絲因危險駕駛致他人死亡罪被正式起訴，5月7日過堂。她20日出庭後，繳交1,000美元保釋金後獲釋。案件28日舉行審前聽證會。倘罪名成立，其最高刑罰為入獄1年以及罰款1,000美元。

她事後接受霍士新聞採訪時堅稱無意傷害丈夫，只是被暴怒的丈夫嚇到，「他真的很生氣，我從來沒看過他發那樣的脾氣，[他]對我大吼大叫，還對我動手，先是打了我一巴掌，接着又打我手臂，當時也在車上的女兒也被嚇壞，所以他下車時，女兒一直叫我開車。他甚至試圖打破車窗。」

文妮絲強調，她當時只是想開到附近停車場，讓丈夫可以冷靜一下，沒想到對方突然跳上車，之後被摔下來。

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