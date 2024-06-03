王文濤訪西班牙談中國電動車受查　促歐盟摒棄保護主義重回對話

中國商務部部長王文濤6月2日訪問西班牙，於巴塞羅那調研奇瑞與埃布羅（EBRO）的合資工廠。對於企業反映歐盟對中國電動汽車發起反補貼調查，影響中國汽車企業對歐合作，王文濤指中歐之間既有競爭，更有合作，在良性競爭中擴大合作、實現共贏，這才是正確的相處之道。他希望歐方摒棄保護主義，回到對話合作的正確道路。



2024年6月2日，中國商務部部長王文濤在西班牙巴塞隆拿調研奇瑞與埃布羅（EBRO）的合資工廠。（中國商務部圖片）

王文濤表示，中國與西班牙兩國建立了新時期全面戰略夥伴關係，元首外交的戰略引領和西班牙政府對華開放務實友好的政策，為兩國企業開展投資貿易活動提供了良好的營商環境。

奇瑞與埃布羅開展合作是中國汽車企業開拓歐洲市場、實現本地化生產的一次積極嘗試，也是中國企業首次與西歐發達國家簽署汽車本地化生產協議。他希望，奇瑞與西方合作夥伴加強溝通協調，保持緊密合作，推動項目早日投產下線，為拉動當地經濟、就業和深化中歐產業合作作出積極貢獻。