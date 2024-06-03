墨西哥大選舉行　執政黨候選人欣鮑姆或成首位女總統

墨西哥大選6月2日投票，選舉將選出總統、聯邦參議員、聯邦眾議員、州長等約2萬個職位。61歲的執政國家復興運動黨候選人欣鮑姆（Claudia Sheinbaum），很大機會成為該國首位女總統。欣鮑姆為物理學家、墨西哥城前市長，她在投票日早上稱，這將是「歷史性的一天」。



多項民調顯示，欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）支持率超過50%，其最大對手、在野黨聯盟候選人加維斯（Xochitl Galvez）的支持率約為30%。唯一一位男性總統候選人、公民運動黨（Citizens' Movement）的邁內斯（Jorge Alvarez Maynez）支持率約為10%。

此次墨西哥大選共設立超過17萬個投票站，有超過9,800萬登記選民，選舉投票將於當地時間當天傍晚6時結束，不少票站早就排起長龍。有選民稱，從未見過排這麼長的隊。

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現任總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）在選舉中屢被提及，雖然欣鮑姆承諾延續洛佩斯任內多數政策，但否認反對派指她將成為洛佩斯「傀儡」的說法。 民調顯示，雖然欣鮑姆可望勝選，但執政黨或無法在國會獲得三分之二多數。

墨西哥總統由普選直接產生，任期6年，選舉過程只進行一輪投票，獲得簡單多數的候選人將勝出。