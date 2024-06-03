中國國安部又偵獲英國MI6間諜案　一對夫婦被查

中國國家安全部星期一（6月3日）再次公布一宗英英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，通稱軍情六處或MI6）間諜案，一對夫婦被審查。



中國國安部在微信公眾號通報，國家安全機關近期破獲一宗英國秘密情報局策反中國某中央國家機關工作人員王某某、周某夫婦的重大間諜案件。

通報稱，王某某2015年申請參加中英交流項目赴英留學，MI6看重其核心涉密崗位，迅速操作批准其申請。王某某抵英後，MI6特意安排有關人員對其特殊關照，邀請吃飯聚餐、參觀遊覽，設法了解其性格弱點和愛好需求。

國安部說，在掌握王某某有較強金錢欲望後，MI6派遣人員以校友名義在校園內與其結識，聲稱可提供諮詢兼職的機會，並可給付高額報酬。王某某在金錢利誘下，答應從事有償諮詢。

國安部指英方以公開研究項目切入，逐步涉及到中國中央國家機關內部核心情況，支付的報酬明顯高於正常諮詢費數倍。王某某對此雖有所警覺，但在大額金錢誘惑下，仍繼續為英方提供所謂「諮詢」服務。

中英關係：圖為2015年10月19日，為迎接習近平訪英，在倫敦掛起的中國國旗與英國國旗。（Getty）

通報續稱，經過一段時間後，英方評估認為條件成熟，便轉介MI6人員對王某某亮明身份，要求其為英國政府服務，並允諾更高報酬和安全保障。王某某為謀求利益，答應了英方要求，履行了參諜手續。MI6對王某某進行了專業的間諜培訓，指揮其回國潛伏，搜集涉華重要情報。

國安部說，王某某的妻子周某也在某核心要害單位工作，MI6在認為已將王某某套牢的基礎上，多次要求將其妻也一同拉下水，並允諾提供雙倍報酬。王某某雖有所猶豫，但經不住英方反覆勸說、利誘甚至威逼脅迫，最終同意。周某在王某某極力策動下，答應為英方搜集情報。至此，王某某夫婦一同淪為英方間諜。

通報稱，國家安全機關對王某某夫婦審查，案件正在進一步偵辦中。

中國國安部2024年1月也公布一宗英國秘密情報局利用第三國人員從事對華間諜活動的案件。

中國國家安全部1月8日也公布，破獲一宗利用第三國人員，對華從事間諜活動的案件。