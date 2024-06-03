澤連斯基指俄羅斯利用中國　阻他國參加和平峰會

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，澤倫斯基）指俄羅斯利用中國，試圖阻止他國參加由烏克蘭倡議的全球和平峰會。



在烏克蘭東北城市哈爾科夫防線吃緊、俄軍聲稱奪下烏東頓涅茨克一村莊之際，澤連斯基星期天（6月2日）在香格里拉對話演講的基調，圍繞於爭取亞洲國家領導人參加全球和平峰會。此舉相信意在升高國際支援烏克蘭的聲勢，藉此施壓俄羅斯按烏克蘭所開出的條件談判，結束戰爭。

全球和平峰會6月15日至16日在瑞士舉行。俄羅斯沒有獲邀參加，中國則表示「難以參會」，原因是中國認為這場峰會缺乏有效國際和會必備的三大要素，「俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論」。

澤連斯基在香會問答環節中，點名批評俄羅斯以調漲能源價格等行為，威嚇一些國家不得出席峰會，並稱有情資顯示，「有國家正在幫俄羅斯破壞峰會」。

他在隨後的記者會上直接點名中國，指俄羅斯「利用中國的區域影響力，利用中國外交官，用盡一切手段」，破壞和平峰會。他說：「遺憾的是，如此巨大、獨立、強大的中國，成了普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）手中的工具。」

圖為2024年5月31日，美國總統拜登在白宮國宴廳就中東問題發表演說。（Reuters）

西方媒體此前報道，美國總統拜登（Joe Biden）可能因國內競選籌款活動而無法出席峰會。澤連斯基說，美國已承諾派高層人員出席，拜登本身還不確定，中國則完全沒說是否派人。他還稱：「中國正試圖阻止各國出席峰會。」

澤連斯基周六抵達新加坡後，密集見了好些國家的領導人和高官，包括星期天與美國防長奧斯汀會面。至於是否也與中國官員會面，澤連斯基在回覆《聯合早報》提問時說沒有。他說，烏克蘭多次想與中國領導人和其他代表會面，但「遺憾的，烏中沒有很強的聯繫，因為中方不希望與烏建立這樣的聯繫」。

澤連斯基也說，烏克蘭不指望中國提供軍援，也不希望中國向俄羅斯提供武器，並稱這是中國國家主席習近平與他通電話時做出的保證，但如今有情資顯示，「有些東西通過中國進入俄羅斯市場」「俄羅斯的武器裝備中肯定有來自中國的元素」。

根據公開報道，中烏領導人是在2023年4月，也就是俄烏戰爭爆發一年多後首次通電話。

南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江向本報分析指出，澤連斯基公開點名批評中國，相當於把中國參加和平峰會之路「進一步堵死」。

李明江說，中國不參會的核心原因是俄羅斯沒有受邀，中國必須顧及中俄關係。他評估，如果澤連斯基沒有點名批評，中國可能會派非正式代表去旁聽，「現在這種可能性愈來愈小了」。

烏克蘭獨立東亞專家普拉克西延科接受本報採訪時說，俄羅斯在中國的幫下，正試圖破壞和平峰會，以製造另一個談判平台，按俄羅斯開出的條件展開談判。所以由烏克蘭倡議的峰會獲多國支持，作為實現公正和平的第一步，對烏克蘭十分重要。

普拉克西延科也說，烏克蘭重視中國的參與，是因為北京對普京有巨大影響力。中國拒絕參加，說明北京對捍衛烏克蘭的立場不感興趣，只想推動符合中俄戰略利益的和平倡議。

澤連斯基在2023年於日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會上，提出十點和平方案，其中包括俄軍完全撤出烏克蘭，釋放所有戰俘和被轉移人員，確保糧食和能源安全等。在即將舉行的全球和平峰會上，討論範圍將縮小至三個點——核安全、糧食安全、釋放戰俘和歸還被俄羅斯綁架的烏克蘭兒童。

根據澤連斯基提供的數據，截至6月2日，有106個國家代表確認參與和平峰會，其中包括75個國家元首。

在新加坡防長黃永宏的香會總結訪問中，有外媒提問新加坡是否出席和平峰會。黃永宏說，這由外交部和總理決定，但原則上他看不到不出席的理由。

另據菲律賓新聞網站拉普勒（Rappler，拉普勒）星期天引述外交管道消息報道稱，澤連斯基當天深夜將抵達馬尼拉。這將是澤連斯基首次到訪馬尼拉。

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