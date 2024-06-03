日本地震｜石川縣能登6級地震　氣象廳：注意今起約1週內強震

日本石川縣能登地區6月2日上午6時31分發生6級地震，震源深度僅10公里，沒發海嘯警報。能登半島今年1月才發生過嚴重地震，如今再遭強震，喚起災區民眾痛苦回憶，亦令他們十分擔心。



石川縣輪島市和珠洲市觀測到最大震度5強的地震。能登半島近海其後又在6時40分及45分，分別發生4.8級及3.7級地要，震源深度均為10公里。

日本氣象廳在珠洲市等地觀測到海面輕微變動，之後該區也接連發生有感地震，其中包括珠洲市震度4的地震。

這是石川縣1月6日發生震度6弱以來，再次出現震度5強以上地震。

日本防衛省聯合參謀部發布的這張照片顯示，2024年1月3日，日本石川縣珠洲發生地震後，日本自衛隊人員在倒塌的房屋中進行救援行動。（日本防衛省 via Reuters）

氣象廳3日上午舉行記者會稱，此次地震在板塊內部發生，是隨着1月能登半島地震發生的一系列活動。

氣象廳稱地震活動現階段仍將持續，提醒大家特別是今後大約1週期間注意震度5強級別的地震。能登半島地震到此次地震為止，發生了1845次震度1以上的地震。

日本共同網3日稱，石川縣的北陸電力公司志賀核電站和新潟縣的東京電力公司柏崎刈羽核電站（已停用）均未發現異常。

共同網3日引述東日本鐵路公司（JR東日本）稱，上越新幹線和北陸新幹線部份區段發生自動停電以讓列車緊急停車，臨時停運。