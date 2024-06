70歲才是老人？日本長者年齡定義被倡調升　網民：要我工作到死？

日本政府正考慮接納經濟界的建議,將日本老人的年齡定義從目前的65歲提高到70歲。這項建議引來不小的反彈。輿論認為,這是一項戰略舉措,最終目的是要將領取養老金的年齡從65歲提高到70歲。



日本經濟團體聯合會(簡稱經團聯,Japan Business Federation)會長十倉雅和等主要成員,5月23日向日本政府經濟財政政策委員會遞交的一份報告提議,隨着老年人預期壽命延長,應該考慮將老人的年齡定義提高五歲。

據了解,該報告的主要內容是向當局建議加強對各年齡層的職業新技能,以實現人人能發揮作用的社會。

日本老齡化嚴重,OECD建議取消60歲退休制度,希望企業可以更好運用人力資源。(路透社)

經團聯是一個由企業組成的業界團體,與日本商工會議所(The Japan Chamber of Commerce and Industry)、經濟同友會(Japan Association of Corporate Executives)並稱日本「經濟三團體」,經團聯會長更被稱為日本的「財經界總理」,因此所提建議有一定分量。

日本網民對此建議在社媒表達擔憂。有人說:「這是一個活到100歲,工作到死的策略嗎?很顯然,只能將這一建議視為將養老金提取年齡提高到70歲的墊腳石。」

圖為2020年2月26日在日本東京,一名長者推着輔助車經過一棟政府大樓(Getty)

64歲的白領小早川博告訴《聯合早報》:「我公司的退休年齡是60歲,之後是被重新僱傭,但拿的工資是之前的一半。如果要將老人年齡提高到70歲,領取養老金的年齡也跟着提高的話,那我希望退休年齡也能提高到70歲。」

經營裝修公司的林木晃(79歲)對經團聯的提議表示歡迎。他說:「我們公司僱用了很多70多歲的工匠。他們的養老金很少,根本無法過活,所以他們都願意繼續打拼。只要能維持健康,上了年紀還是一樣能工作。」

本文獲《聯合早報》授權轉載



