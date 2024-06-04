王文濤晤西班牙經貿大臣談綠色新能源　籲推動歐盟保持理性開放

中國商務部部長王文濤6月3日繼續訪問西班牙，在馬德里與西班牙經濟、貿易和企業大臣奎爾波（Carlos Cuerpo）會面，共同主持召開中國—西班牙經濟工業合作混委會第29次會議。雙方就推動中西經貿關係高質量發展，以及共同關心的議題深入交換意見，包括歐盟對中國電動汽車反補貼調查、便利兩國人員往來、政府採購、農食產品市場準入等。



王文濤表示，在兩國元首的戰略引領下，中西經貿關係自上一次會議以來取得了快速發展。中方願同西方繼續提升貿易水平，推動雙向投資，加強中小企業對接和第三方市場合作，拓寬合作領域，推動多方互利共贏。同時希望西方發揮積極作用，推動歐盟在綠色新能源領域保持理性開放態度。

王文濤稱，歐方以「產能過剩」為由對中國電動汽車實施反補貼調查，是典型的保護主義。所謂的「產能過剩」，過剩的不是產能，而是焦慮；所謂的「市場扭曲」，扭曲的不是市場，而是心態。希望歐方與中方相向而行，通過對話溝通解決彼此關切。

2024年6月3日，中國商務部部長王文濤在馬德里會見西班牙工商界代表。（中國商務部圖片）

晤西班牙工商界代表 強調鼓勵國內外企業公平競爭

另外，兩人並共同會見西班牙工商界代表。王文濤表示，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，加快發展新質生產力，將為包括西班牙企業在內的各國企業提供更廣闊的市場前景。歡迎西班牙企業繼續深耕中國市場，擴大對華投資合作，共享中國廣闊市場機遇。

他指出，中國政府致力於打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，鼓勵國內外企業公平競爭、合作發展。中國商務部也建立了外資企業圓桌會議和協調機制，聽取外資企業反映困難問題和意見建議，並會同相關部門和地方共同推動解決。西班牙企業在華遇到困難和問題，歡迎通過上述機制反映，商務部將積極協調解決。