批內塔尼亞胡為政治目的拖延戰事　拜登「轉軚」否認

美國總統拜登（Joe Biden）日前受訪時稱，有充分理由得出結論，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為了在政治上自保，正在拖延加沙戰事。他6月4日就似乎推翻有關講法，形容對方嘗試解決自身的嚴重問題。白宮同日再次強調，拜登認為其早前提及的停火協議，是救出人質並結束敵對行動的最佳機會。



據路透社6月4日報道，拜登5月28日在接受《時代》雜誌（Time）採訪時表示，人們有充分的理由懷疑內塔尼亞胡出於個人政治目的，而故意延長戰爭。當時拜登仍未公布以哈三階段停火計劃內容。

以色列政府發言人門瑟（David Mencer）批評，拜登對內塔尼亞胡的評論「超出每個思想正確國家的外交慣例」。

美國總統拜登（Joe Biden）受訪時稱人們有充分的理由懷疑以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出於個人政治目的，而故意延長戰爭。圖為拜登與內塔尼亞胡2023年10月18日在特拉維夫會面。（Reuters）

白宮發言人柯比（John Kirby）4日再次強調，美方將繼續與內塔尼亞胡合作，努力促成拜登提出的停火協議。

拜登同日在白宮發表講話後，被傳媒問到他是否認為內塔尼亞胡為政治目的而拖延戰事時，回應稱「不認為」，並指對方正努力解決一個嚴重問題。

有美國高級官員向路透社透露，白宮國家安全委員會中東事務負責人麥格克（Brett McGurk）將於本週前往中東，推動釋放人質計劃與加沙停火。